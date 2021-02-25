Лондон став першим містом у світі за кількістю доларових мільйонерів, обійшовши Нью-Йорк

Дослідники стверджують, що висока концентрація мільйонерів у столиці Великобританії пояснюється дорожнечею тамтешнього житла.

Столиця Великобританії Лондон обійшла американський Нью-Йорк за рівнем концентрації доларових мільйонерів у світі. 874 354 лондонці, або кожен десятий житель міста, мають такі доходи.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на звіт консалтингової компанії Knight Frank.

У Нью-Йорку, який посідає за таким показником друге місце, проживає 820 тисяч мільйонерів.

Видання зазначає, що такі дані говорять про великий розрив між багатими і бідними в столиці Великобританії. За даними британського уряду, понад 2,5 мільйони (або 28%) жителів Лондона належать до категорії "живуть в бідності".

За словами керівника відділу досліджень Knight Frank Ліама Бейлі, висока концентрація мільйонерів у Лондоні пояснюється тамтешньою дорожнечею житла.

"За умов середньої вартості житла в Лондоні 514 тисяч фунтів стерлінгів багато домогосподарств потрапляють у категорію заможних людей", — сказав він.

Дослідження також показало, що в Лондоні найбільша в світі кількість елітних будинків — понад 68 тис. одиниць нерухомості коштують більше 2 мільйонів фунтів стерлінгів. Під час пандемії спостерігався сплеск продажів цих будинків, оскільки багаті зарубіжні інвестори використовували падіння вартості фунта та податкові пільги, що виникли внаслідок Brexit.

Лондон також названий найпопулярнішим містом, який вважають кращим багаті люди з точки зору способу життя. Там знаходяться відповідні їхнім перевагам ресторани, оперні театри й театри, університети, спортивні та торговельні центри.

Разом із тим, згідно з даними Міністерства праці та пенсійного забезпечення Великобританії, у Лондоні найвища частка людей, що живуть у сім'ях із низьким доходом, з усіх регіонів Великобританії. 28% жителів столиці "живуть в бідності" порівняно з 22% у середньому по країні.

До того ж, позиції Лондона як фінансової столиці світу похитнулися через вихід країни з Євросоюзу.

Зазначимо, Амстердам після Brexit став провідним європейським центром торгівлі акціями, обійшовши Лондон.