Амстердам после Brexit стал ведущим европейским центром торговли акциями, обойдя Лондон

ЕС запретил торговлю европейскими акциями в Лондоне, так как британское регулирование фондового рынка отличается от введенного Брюсселем.

Переходный период Brexit завершился 31 декабря прошлого года, и Великобритания юридически окончательно вышла из состава ЕС. В январе средний оборот торгов акциями на биржах Амстердама составил 9,2 млрд евро в день, что в 4 раза выше декабрьского показателя. Париж и Дублин также увидели некоторое увеличение объема торговли акциями. Одновременно в Лондоне среднедневной оборот торгов акциями сократился до 8,6 млрд евро. Такие данные приводит издание FT.

Причиной стал то, что вступил в силу запрет на торговлю в Лондоне для европейских финансовых институтов в связи с изменением статуса британских площадок. Это привело к переводу из британской столицы сделок на сумму около 6,5 млрд евро в день – примерно половины обычного для Лондона уровня.

"Это символично, потому что Лондон утратил свой статус центра торговли акциями ЕС, но у него есть шанс занять свою собственную нишу в торговле", – сказал Аниш Пуаар, аналитик в Rosenblatt Securities в Лондоне.

В ответ Лондон снял запрет на торговлю швейцарскими акциями, такими как Nestlé и Roche, которая в настоящее время запрещена на биржах ЕС.

Аналитики считают, что торговля акциями ЕС может вернуться в Лондон, так как Великобритания и ЕС сейчас обсуждают вопросы регулирования финансовых услуг. Стороны стремятся подписать меморандум о взаимопонимании уже в марте.

Напомним, 24 декабря 2020 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС и Великобритания согласовали торговое соглашение, в рамках которого стороны будут сотрудничать после Brexit. Великобритания вернула себе контроль над границей, финансами, законодательством, торговлей, судебной системой и рыболовными водами. Это событие Борис Джонсон отметил красноречивым твитом с подписью "Сделка состоялась!".

8 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали двустороннее соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Речь идет о документе, который заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.