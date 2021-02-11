Амстердам після Brexit став провідним європейським центром торгівлі акціями, обійшовши Лондон

ЄС заборонив торгівлю європейськими акціями в Лондоні, оскільки британське регулювання фондового ринку відрізняється від введеного Брюсселем.

Перехідний період Brexit завершився 31 грудня минулого року, і Великобританія юридично остаточно вийшла зі складу ЄС. У січні середній обіг торгів акціями на біржах Амстердама склав 9,2 млрд євро на день, що в 4 рази вище грудневого показника. Париж і Дублін також побачили деяке збільшення обсягу торгівлі акціями. Одночасно в Лондоні середньоденний обіг торгів акціями скоротився до 8,6 млрд євро. Такі дані наводить видання FT.

Причиною став те, що набрала чинності заборона на торгівлю в Лондоні для європейських фінансових інститутів у зв'язку зі зміною статусу британських майданчиків. Це призвело до переведення з британської столиці угод на суму близько 6,5 млрд євро на день — приблизно половини звичайного для Лондона рівня.

"Це символічно, тому що Лондон втратив свій статус центру торгівлі акціями ЄС, але у нього є шанс зайняти свою власну нішу в торгівлі", — сказав Аніш Пуаар, аналітик у Rosenblatt Securities у Лондоні.

У відповідь Лондон зняв заборону на торгівлю швейцарськими акціями, такими як Nestlé та Roche, яка наразі заборонена на біржах ЄС.

Аналітики вважають, що торгівля акціями ЄС може повернутися в Лондон, оскільки Великобританія і ЄС зараз обговорюють питання регулювання фінансових послуг. Сторони прагнуть підписати меморандум про взаєморозуміння вже в березні.

Нагадаємо, 24 грудня 2020 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС і Великобританія узгодили торговельну угоду, у рамках якого сторони співпрацюватимуть після Brexit. Великобританія повернула собі контроль над кордоном, фінансами, законодавством, торгівлею, судовою системою та рибальськими водами. Цю подія Борис Джонсон зазначив красномовним твітом із підписом "Угода відбулася!".

8 жовтня 2020 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписали двосторонню угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Йдеться про документ, який замінить Угоду про асоціацію в торгівлі з Британією після Brexit.