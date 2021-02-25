Над Ереваном заметили истребители во время митингов против Пашиняна (видео)

Ситуация в столице Армении обостряется на фоне столкновений и конфликта с военнослужащими.

В небе над Ереваном заметили авиацию после протеста Генерального штаба Вооруженных сил Армении против политики премьер-министра Никола Пашиняна. Видео появилось на Telegram-канале "Sputnik Армения".

25 февраля очевидцы, которые собрались в центре Еревана, запечатлели в небе несколько самолетов, предположительно военных истребителей Су-30 СМ. Они принялись кружить над городом, периодически скрываясь в облаках. К тому времени Никол Пашинян покинул шествие в свою поддержку и отправился в здание правительства. По данным @SputnikArmenia, самолеты проводят тренировочные полеты.

[ + – ] Авиация в небе над Ереваном во время протестов

Генштаб ВС Армении сделал второе заявление и подтвердил свою позицию против действующего премьера Никола Пашиняна и его команды. Как сообщила пресс-служба, призыв об отставке, опубликованный утром, руководство Вооруженных сил сделало по своей воле и не собирается отказываться от своих слов.

"Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна — в этот критический момент служить спасению Родины. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию", — идет речь в сообщении.

Ранее более 40 представителей Генерального штаба во главе с начальником Оником Гаспаряном подписали заявление, в котором потребовали отправить в отставку действующее правительство и премьер-министра. Причиной они назвали неээфективные решения, противоречащие государственным интересам, в частности увольнение первого заместителя главы штаба Тирана Хачатряна. Военнослужащие также призвали правительство не применять силу в отношении протестующих граждан.

"Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо сносили нападки действующих властей против армии, однако всему есть предел", — отметили авторы заявления. — "Серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели".

Вскоре Никол Пашинян прокомментировал ситуацию и назвал требования Генштаба попыткой военного переворота. Он призвал своих сторонников собираться у дома правительства на Площади Республики, откуда началось шествие по центральным улицам Еревана.

Появилась также информация, что президенту Армении Армену Саркисяну поступил указ об увольнении Оника Гаспаряна. Этот документ пока не подписан.