Над Єреваном помітили винищувачі під час мітингів проти Пашиняна (відео)

Ситуація в столиці Вірменії загострюється на тлі зіткнень і конфлікту з військовослужбовцями.

У небі над Єреваном помітили авіацію після протесту Генерального штабу Збройних сил Вірменії проти політики прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Відео з'явилося на Telegram-каналі "Sputnik Вірменія".

25 лютого очевидці, які зібралися в центрі Єревана, зафіксували в небі кілька літаків, імовірно військових винищувачів Су-30 СМ. Вони почали кружляти над містом, періодично ховаючись у хмарах. На той час Нікол Пашинян покинув ходу на свою підтримку і попрямував до будівлі уряду. За даними @SputnikArmenia, літаки проводять тренувальні польоти.

[ + – ] Авіація в небі над Єреваном під час протестів

Генштаб ЗС Вірменії зробив другу заяву та підтвердив свою позицію проти чинного прем'єра Нікола Пашиняна та його команди. Як повідомила прес-служба, заклик про відставку, опублікований вранці, керівництво Збройних сил зробило за свою ініціативою і не збирається відмовлятися від своїх слів.

"Це чітке переконання і позиція генералів та офіцерів, мета яких одна — у цей критичний момент служити порятунку Батьківщини. Ще раз підтверджуємо нашу чітку позицію", — йдеться в повідомленні.

Раніше більше 40 представників Генерального штабу на чолі з начальником Оніка Гаспаряном підписали заяву, в якій вимагають відправити у відставку чинний уряд і прем'єр-міністра. Причиною вони назвали нееефектівность рішення, які суперечать державним інтересам, зокрема звільнення першого заступника голови штабу Тирана Хачатряна. Військовослужбовці також закликали уряд не застосовувати силу проти протестувальників.

"Збройні сили Вірменії довгий час терпляче зносили нападки чинної влади проти армії, проте всьому є межа", — зазначили автори заяви. — "Серйозні помилки у зовнішній політиці привели країну на межу загибелі".

Незабаром Нікол Пашинян прокоментував ситуацію і назвав вимоги Генштабу спробою військового перевороту. Він закликав своїх прихильників збиратися біля будинку уряду на Площі Республіки, звідки почалася хода центральними вулицями Єревана.

З'явилася також інформація, що президенту Вірменії Армену Саркісяну надійшов указ про звільнення Оніка Гаспаряна. Цей документ поки не підписаний.