"Лучший подарок!". Охотница за трофеями похвасталась сердцем убитого жирафа (фото)

Женщина заявила хейтерам, что охотники за трофеями помогают выжить дикой природе и сохранить популяцию животных.

32-летняя Мерелиз Ван Дер Мерве, владелица цитрусовой фермы в провинции Лимпопо, Южная Африка, позиционирующая себя как охотница за трофеями, опубликовала на своей странице в Facebook фото и видео, на которых позирует с телом 17-летнего жирафа, убитого ею, и сердцем животного. Эти кадры вызвали небывалый скандал и возмутили зоозащитные организации, передает The Daily Mail.

Женщина радо сообщила подписчикам, которых у нее более 98 тысяч, что ее муж Герхард осуществил ее мечту и заплатил 1500 фунтов стерлингов за то, чтобы она на выходных поохотилась в игровом парке в Сан-Сити.

Во время охоты женщина застрелила жирафа. Соответствующее видео убийства, а также фото рядом с телом животного вскоре появились на ее странице в соцсети. Позже там же была обнародована запись с подробным описанием сердца жирафа, его разбором и объяснением его функции. На одном из фото она позирует с огромным сердцем убитого животного.

"Вы когда-нибудь задумывались, насколько велико сердце жирафа? Я на седьмом небе от счастья с подарком на День Святого Валентина!!!", – подписала она снимок.

Фото: Facebook/Merelize van der Merwe

Возмущенные пользователи создали петицию с требованием заблокировать аккаунт охотницы, которая "безжалостно убивает" животных, однако она набрала чуть больше 450 подписей, после его была закрыта, а Мерелиз не только не убрала скандальные фото и видео, но и взялась активно отбиваться от нападок хейтеров.

Фото: Facebook

Так, она заявила, что убийство жирафа было во благо. Мол, ликвидация старого самца даст дорогу молодым особям, что пойдет только на пользу этому виду и обеспечит стадо новой генетикой. Кроме того, утверждает Мерелиз, благодаря ее трофею в тот день работу получили 11 человек, а также она обеспечила мясом местных жителей.

"Если охота будет запрещена, животные придут в негодность и исчезнут. Охота помогла вернуть множество видов, которые были на грани исчезновения. Единственные люди, защищающие этих животных, — охотники за трофеями", – отметила она.

Кроме того, хейтерам она посоветовала читать Библию.

Фото: Facebook/Merelize van der Merwe

Однако доктор Марк Джонс из Фонда "Рожденные свободными" не согласен с таким утверждением.

"Заявления охотников за трофеями, которые обеспокоены сохранением дикой природы, вводят в заблуждение. Трофейная охота не является инструментом сохранения и не приносит значительных средств местным сообществам", – подчеркнул он.

А Элиза Аллен из организации "Люди за этичное обращение с животными» сказала, что тот, кто убивает другое живое существо, вырезает ему сердце и хвастается этим, «подходит под определение социопата".

"Однажды трофейная охота будет признана признаком психического расстройства, как и должно быть сегодня. Это грандиозность, серийные убийства и жажда крови в сочетании с горячим желанием выпендриться", – уверена она

По информации издания, Ван Дер Мерве начала охотиться еще в пять лет и с тех пор убила до 500 животных, среди которых львы, леопарды, слоны.

Напомним, единственный в мире белый жираф, живущий в округе Гарриса в Кении, получил электронную метку, благодаря которой его передвижения можно будет отслеживать со спутника в реальном времени. Это должно помочь защищать уникальное животное от браконьеров, которые могут позариться на его шкуру.