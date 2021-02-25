"Кращий подарунок!". Мисливиця за трофеями похвалилася серцем убитого жирафа (фото)

Жінка заявила хейтерам, що мисливці за трофеями допомагають вижити дикій природі і зберегти популяцію тварин.

32-річна Мереліз Ван Дер Мерве, власниця цитрусової ферми в провінції Лімпопо, Південна Африка, яка позиціює себе як мисливиця за трофеями, опублікувала на своїй сторінці у Facebook фото і відео, на яких позує з тілом 17-річного жирафа, убитого нею, і серцем тварини. Ці кадри викликали небувалий скандал і обурили зоозахисні організації, передає The Daily Mail.

Жінка радо повідомила підписникам, яких у неї понад 98 тисяч, що її чоловік Герхард здійснив її мрію і заплатив 1500 фунтів стерлінгів за те, щоб вона на вихідних пополювала в ігровому парку в Сан-Сіті.

Під час полювання жінка застрелила жирафа. Відповідне відео вбивства, а також фото поруч з тілом тварини незабаром зʼявилися на її сторінці в соцмережі. Пізніше там же був оприлюднений запис з докладним описом серця жирафа, його розбором і поясненням його функції. На одному з фото вона позує з величезним серцем вбитої тварини.

"Ви коли-небудь замислювалися, наскільки велике серце жирафа? Я на сьомому небі від щастя з подарунком на День Святого Валентина!!!", — підписала вона знімок.

Фото: Facebook/Merelize van der Merwe

Обурені користувачі створили петицію з вимогою заблокувати акаунт мисливиці, яка "безжально вбиває" тварин, однак вона набрала трохи більше 450 підписів, після його була закрита, а Мереліз не тільки не прибрала скандальні фото і відео, але і взялася активно відбиватися від нападів хейтерів.

Фото: Facebook

Так, вона заявила, що вбивство жирафа було на благо. Мовляв, ліквідація старого самця дасть дорогу молодим особинам, що піде тільки на користь цьому виду і забезпечить стадо новою генетикою. Крім того, стверджує Мереліз, завдяки її трофею в той день роботу отримали 11 осіб, а також вона забезпечила мʼясом місцевих жителів.

"Якщо полювання буде забороненим, тварини зникнуть. Полювання допомогло повернути безліч видів, які були на межі зникнення. Єдині люди, які захищають цих тварин, — мисливці за трофеями", — зазначила вона.

Крім того, хейтерам вона порадила читати Біблію.

Фото: Facebook/Merelize van der Merwe

Однак доктор Марк Джонс з Фонду "Народжені вільними" не згоден з таким твердженням.

"Заяви мисливців за трофеями, які стурбовані збереженням дикої природи, вводять в оману. Зал полювання не є інструментом збереження і не приносить значних коштів місцевим громадам", — підкреслив він.

А Еліза Аллен з організації "Люди за етичне поводження з тваринами» сказала, що той, хто вбиває іншу живу істоту, вирізає йому серце і хвалиться цим, "підходить під визначення соціопата".

"Одного разу трофейне полювання буде визнане ознакою психічного розладу, як і повинно бути сьогодні. Це грандіозність, серійні вбивства і жага крові в поєднанні з гарячим бажанням випендритися", — впевнена вона

За інформацією видання, Ван Дер Мерве почала полювати ще в пʼять років і з тих пір вбила до 500 тварин, серед яких леви, леопарди, слони.

Нагадаємо: єдиний у світі білий жираф, який живе в окрузі Гарріса в Кенії, отримав електронну мітку, завдяки якій його пересування можна буде відстежувати із супутника в реальному часі. Це повинно допомогти захищати унікальну тварину від браконьєрів, які можуть зазіхнути на його шкуру.