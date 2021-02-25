Ученые назвали одну из главных причин тяжелого протекания Covid-19

Всего исследователи определили четыре группы пациентов, которые чаще всего попадали в реанимацию с коронавирусом.

В США, которые остаются мировыми лидерами по количеству заболевших и умерших коронавирусом, 30% тяжелых случаев тяжелого протекания инфекции являются следствием ожирения. Такие данные опубликовали ученые в журнале Journal of the American Heart Association.

Изучив истории болезней 907 тысяч американцев, которые были пациентами реанимационных отделений с тяжелой формой Covid-19 с февраля по ноябрь прошлого года, ученые под руководством исследователей из Школы диетологии и политики Джеральда Дж. И Дороти Р. Фридман в Университете Тафтса пришли к выводу, что в 63% эти люди страдали диабетом, гипертонией, сердечной недостаточностью и ожирением. Причем последним – почти половина из "тяжелой" категории. Если бы не перечисленные факторы, то в стране людей с осложненным течением болезни было бы меньше на 352 тысячи.

Более того, исследователи выявили еще один важный момент. Как оказалось, темнокожие и латиноамериканцы тяжелее переносят коронавирус, чем представители других рас.

"В любом возрасте госпитализации с COVID-19, связанные со всеми четырьмя состояниями, были выше у взрослых чернокожих, чем у взрослых белых, и, как правило, выше при диабете и ожирении у взрослых латиноамериканцев, чем у взрослых белых. Например, среди взрослых в возрасте 65 лет и старше диабет, по оценкам, является причиной около 25% госпитализаций COVID-19 среди взрослых белых, по сравнению с примерно 32% среди взрослых чернокожих и примерно 34% среди взрослых латиноамериканцев", – говорится в отчете.

Исходя из полученных результатов, ученые считают, что людей с упомянутыми выше проблемами нужно вакцинировать в первую очередь.

По состоянию на 25 февраля в США зафиксировано 28 338 150 случаев заражения Covid-19 с начала пандемии, 506 121 пациент скончался, причем 1 826 человек – за последние сутки. Из-за высокой смертности, которая уже превысила потери в нескольких войнах, президент Джо Байден объявил в стране пятидневный траур.