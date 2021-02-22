Полмиллиона американцев умерли из-за COVID-19: Байден объявил пятидневный траур (видео)

По данным университета Джона Хопкинса, от коронавируса в США умерли 499 186 человек. Это больше, чем в какой-либо другой стране мира.

Президент США Джо Байден объявил о пятидневном трауре в память о почти 500 тысячах граждан страны, умерших от коронавируса. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявила пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки.

На сегодняшний день, по различным подсчетам, количество жертв в США от коронавируса либо уже достигло психологического рубежа в 500 тысяч, либо в ближайшее время достигнет.

Таким образом, на протяжении пяти дней флаги в США будут приспущены.

Как сообщалось ранее, число жертв коронавируса в США превысило потери трех многолетних войн.

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По данным Министерства по делам ветеранов США, во время боев в ходе Первой мировой войны (США участвовали в ней в 1917 и 1918 годах) погибли 53,4 тыс. человек, еще по разным причинам умерли 63,1 тыс. человек. Во время Второй мировой войны (1941–1945) в боях погибли 291,5 тыс. человек, не в ходе боев – 113,8 тыс. Во время войны во Вьетнаме (1964–1975) погибли 47,4 тыс., умерли – 10,8 тыс. человек.

Соединенные Штаты продолжают находиться на первом месте в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса. За время пандемии в стране заболели 28,8 млн человек. На втором месте Индия (11 млн), на третьем — Бразилия (10,2 млн).

Напомним, в Орландо, штат Флорида, две американки в возрасте 34 и 44 года переоделись в старух, чтобы получить вакцину вне очереди.

Президент Джо Байден обвинил Дональда Трампа в срыве массовой вакцинации в государстве. По его словам, на данный момент в стране достаточно вакцины, однако главная проблема заключается в том, что из-за "гигантской" логистической проблемы многие граждане США могут не получить прививку даже к концу лета.