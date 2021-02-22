Півмільйона американців померли через COVID-19: Байден оголосив п'ятиденний траур (відео)

За даними університету Джона Хопкінса, від коронавірусу в США померли 499 186 осіб. Це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.

Президент США Джо Байден оголосив про пʼятиденну жалобу в памʼять про 500 тисяч громадян країни, які померли від коронавірусу. Про це в понеділок, 22 лютого, заявила прес-секретар голови Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

На сьогодні, за різними підрахунками, кількість жертв у США від коронавірусу або вже досягла психологічного рубежу в 500 тисяч, або найближчим часом досягне.

Таким чином протягом пʼяти днів прапори в США будуть приспущені.

Як повідомлялося раніше, число жертв коронавірусу в США перевищило втрати трьох багаторічних воєн.

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За даними Міністерства у справах ветеранів США, під час боїв у ході Першої світової війни (США брали участь у ній у 1917 і 1918 роках) загинули 53,4 тис. чоловік, ще з різних причин померли 63,1 тис. осіб. Під час Другої світової війни (1941-1945) у боях загинули 291,5 тис. осіб, не в ході боїв — 113,8 тис. Під час війни у Вʼєтнамі (1964-1975) загинули 47,4 тис., померли — 10, 8 тис. чоловік.

Сполучені Штати продовжують перебувати на першому місці у світі за кількістю тих, хто заразився і помер від коронавірусу. За час пандемії в країні захворіли 28,8 млн чоловік. На другому місці Індія (11 млн), на третьому — Бразилія (10,2 млн).

Нагадаємо: в Орландо, штат Флорида, дві американки у віці 34 і 44 років переодяглися в бабусь, щоб отримати вакцину позачергово.

Президент Джо Байден звинуватив Дональда Трампа в зриві масової вакцинації в державі. За його словами, наразі в країні достатньо вакцини, проте головна проблема полягає в тому, що через "гігантські" логістичні проблеми багато громадян США можуть не отримати щеплення навіть до кінця літа.