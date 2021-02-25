Вчені назвали одну з головних причин важкого протікання Covid-19

Всього дослідники визначили чотири групи пацієнтів, які найчастіше потрапляли в реанімацію з коронавірусом.

У США, які залишаються світовими лідерами за кількістю хворих і померлих від коронавірусу, 30% важких випадків важкого перебігу інфекції є наслідком ожиріння. Такі дані опублікували вчені в журналі Journal of the American Heart Association.

Вивчивши історії хвороб 907 тисяч американців, які були пацієнтами реанімаційних відділень з важкою формою Covid-19 з лютого по листопад минулого року, вчені під керівництвом дослідників з Школи дієтології та політики Джеральда Дж. і Дороті Р. Фрідман в Університеті Тафтса дійшли висновку, що в 63% ці люди страждали на діабет, гіпертонію, серцеву недостатність і ожиріння. До того ж останнім — майже половина з "важкою" категорією. Якби не перераховані фактори, то в країні людей з ускладненим перебігом хвороби було б менше на 352 тисячі.

Більше того, дослідники виявили ще один важливий момент. Як виявилося, темношкірі і латиноамериканці важче переносять коронавірус, ніж представники інших рас.

"У будь-якому віці госпіталізації з COVID-19, пов'язані з усіма чотирма станами, були вище у дорослих чорношкірих, ніж у дорослих білих, і, як правило, вище при діабеті та ожирінні у дорослих латиноамериканців, ніж у дорослих білих. Наприклад, серед дорослих у віці 65 років і старше діабет, за оцінками, є причиною близько 25% госпіталізацій COVID-19 серед дорослих білих, порівняно з приблизно 32% серед дорослих чорношкірих і приблизно 34% серед дорослих латиноамериканців", — йдеться в звіті.

Виходячи з отриманих результатів, вчені вважають, що людей зі згаданими вище проблемами потрібно вакцинувати в першу чергу.

Станом на 25 лютого в США зафіксовано 28 338 150 випадків зараження Covid-19 з початку пандемії, 506 121 пацієнт помер, до того ж 1 826 осіб — за останню добу. Через високу смертність, яка вже перевищила втрати у кількох війнах, президент Джо Байден оголосив у країні п'ятиденний траур.