Истребители США впервые нанесли авиаудар в Сирии по приказу Байдена

Новый президент решительно наказал сторонников Ирака после многократных ракетных обстрелов.

Войска США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по зданию в Сирии, которое связано с проиранскими ополченцами, в ответ на недавние атаки против американских вооруженных сил в Ираке. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на спикера министерства обороны Джона Кирби.

Истребители сбросили семь бомб и уничтожили семь объектов на пограничном пункте контроля, который ополчение якобы использовало для перевозки оружия и других грузов через границу. По словам представителя Минобороны, цели выбрали из-за их связи с группами, которые, могут быть причастны к трем ракетным обстрелам в Ираке. Операцию по приказу Джо Байдена провели ради предотвращения нападений по позициям США в будущем.

В Минобороны добавили, что президент выбрал "средний" вариант ответа из широкого спектра возможных действий США вместе с дипломатической подготовкой, включая консультации с партнерами по Коалиции.

«В то же время мы действовали целенаправленно, чтобы снизить эскалацию общей ситуации как в восточной Сирии, так и в Ираке», — подчеркнул Кирби.

Ответный удар нанесен более чем через неделю после того, как несколько ракет, предположительно связанных с поддерживаемой Ираном группой ополченцев, поразила объекты Коалиции неподалеку от международного аэропорта Эрбиль. В результате один человек погиб, еще девять получили ранения, в том числе пять американцев. 20 февраля еще четыре ракеты угодили в авиабазу Балад, где размещается обслуживающий американские истребители персонал. 22 февраля еще две ракеты взорвались около посольства США в Багдаде.

Ранее Джо Байден впервые прокомментировал изменение срока оппозиционеру Алексею Навальному в России. Во время выступления в Государственном департаменте, президент США призвал российское руководство немедленно освободить подсудимого.

"Навальный стал целью потому, что выявлял коррупцию", — публично заявил Джо Байден и добавил, что "ясно дал понять Путину, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий РФ – прошли".