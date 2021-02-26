Винищувачі США вперше завдали авіаудар в Сирії за наказом Байдена

Новий президент рішуче покарав прихильників Іраку після багаторазових ракетних обстрілів.

Війська США за наказом президента Джо Байдена завдали авіаудар по будівлі в Сирії, яка пов'язана з проіранськими ополченцями, у відповідь на недавні атаки проти американських збройних сил в Іраку. Про це пише видання Politico з посиланням на речника міністерства оборони Джона Кірбі.

Винищувачі скинули сім бомб і знищили сім об'єктів на прикордонному пункті контролю, який ополчення нібито використовувало для перевезення зброї та інших вантажів через кордон. За словами представника Міноборони, цілі вибрали з-за їх зв'язку з групами, які, можуть бути причетні до трьох ракетному обстрілу в Іраку. Операцію за наказом Джо Байдена провели заради запобігання нападам по позиціях США в майбутньому.

У Міноборони додали, що президент вибрав "середній" варіант відповіді з широкого спектру можливих дій США разом з дипломатичною підготовкою, включаючи консультації з партнерами по Коаліції.

«Водночас ми діяли цілеспрямовано, щоб знизити ескалацію загальної ситуації як в східній Сирії, так і в Іраку», — підкреслив Кірбі.

Удар у відповідь завдано більш ніж через тиждень після того, як кілька ракет, імовірно пов'язаних з підтримуваною Іраном групою ополченців, вразила об'єкти Коаліції неподалік від міжнародного аеропорту Ербіль. В результаті одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення, зокрема п'ять американців. 20 лютого ще чотири ракети влучили в авіабазу Балад, де розміщується обслуговуючий американські винищувачі персонал. 22 лютого ще дві ракети вибухнули біля посольства США в Багдаді.

Раніше Джо Байден вперше прокоментував зміну терміну опозиціонеру Олексію Навальному в Росії. Під час виступу в Державному департаменті, президент США закликав російське керівництво негайно звільнити підсудного.

"Навальний став мішенню тому, що виявляв корупцію", — публічно заявив Джо Байден і додав, що "ясно дав зрозуміти Путіну, що дні, коли США здаватимуться перед лицем агресивних дій РФ — минули".