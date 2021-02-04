"Немедленно и без условий!". Байден призвал Путина освободить Навального (видео)

В своей речи президент США заявил, что Навального посадили, потому что он боролся с коррупцией. Он отметил, что всерьез обеспокоен ситуацией с российским оппозиционером.

Президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал изменение срока российского оппозиционеру Алексею Навальному с условного на реальный. Выступая в Госдепартаменте, глава Белого дома потребовал от руководства РФ немедленно освободить его.

"Я призываю немедленно и без предварительных условий освободить Навального", – сказал Байден.

Президент США отметил, что ситуация с Навальным его всерьез беспокоит.

"Навальный стал целью потому, что выявлял коррупцию", — заявил американский президент.

Глава Белого дома также отметил, что "ясно дал понять Путину, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий РФ – прошли". Под такими действиями Байден имел в виду вмешательство в выборы, кибератаки, отравления граждан.

"Мы будем без колебаний защищать жизненные интересы нашего народа и заставлять Россию платить", – сказал он.

Момент, где Байден призывает освободить Алексея Навального, начинается на 7-й минуте и 51-й секунде видео.

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Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

Акции проходили в Москве и в Питере и 2 февраля, вскоре после вынесения приговора Навальному. Силовики также проводили задержания протестующих.

Вернулся в Россию 17 января Навальный после лечения в немецкой клинике "Шарите". В августе 2020 года его отравили, после чего тот впал в кому. Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок". Сам Навальный утверждал, что его "заказал" Владимир Путин.