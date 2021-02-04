"Негайно і без умов!". Байден закликав Путіна звільнити Навального (відео)

У своїй промові президент США заявив, що Навального посадили, бо він боровся з корупцією. Він зазначив, що всерйоз стурбований ситуацією з російським опозиціонером.

Президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував зміну терміну російського опозиціонера Олексія Навального з умовного на реальний. Виступаючи в Держдепартаменті, голова Білого дому зажадав від керівництва РФ негайно звільнити його.

"Я закликаю негайно і без попередніх умов звільнити Навального", — сказав Байден.

Президент США зазначив, що ситуація з Навальним його всерйоз турбує.

"Навальний став мішенню тому, що виявляв корупцію", — заявив американський президент.

Голова Білого дому також зазначив, що "ясно дав зрозуміти Путіну, що дні, коли США будуть здаватися перед лицем агресивних дій РФ — пройшли". Під такими діями Байден мав на увазі втручання у вибори, кібератаки, отруєння громадян.

"Ми будемо без вагань захищати життєві інтереси нашого народу і змушувати Росію платити", — сказав він.

Момент, де Байден закликає звільнити Олексія Навального, починається на 7-й хвилині і 51-й секунді відео.

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Нагадаємо: 2 лютого суд в Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.

Акції проходили в Москві і в Пітері і 2 лютого, незабаром після винесення вироку Навальному, силовики також проводили затримання учасників протесту.

Повернувся в Росію 17 січня Навальний після лікування в німецькій клініці "Шаріте". У серпні 2020 року його отруїли, після чого той впав у кому. Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, у якому зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок". Сам Навальний стверджував, що його "замовив" Володимир Путін.