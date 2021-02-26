Каждому школьнику по пузырю: Рецепт защиты от COVID-19 из Вашингтона (фото, видео)

Учащиеся средней школы Wenatchee в Вашингтоне недавно провели первую репетицию музыкальной группы внутри зеленых "пузырей" для защиты от коронавирусной инфекции.

Согласно газете Wenatchee World в городе Уэнатчи, округ Челан, в штате Вашингтон, с 26 января снова проводят очные занятия, в том числе музыкальные. Отмечается, что карантинными мерами ученикам запрещено приближаться друг к другу ближе, чем на два метра. Существуют ограничения и по количеству находящихся одновременно в одном помещении.

Поэтому, единственным решением руководства школы, для соблюдения мер безопасности, стало выделение школьникам на время занятий специальных палаток, внешне напоминающих пузыри.

Первая репетиция в зеленых "пузырях" вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях. А фотографии с уроков – моментально стали вирусными.

Конечно, поместиться в палатках для некоторых детей – проблема, так как у них с собой внушительных размеров музыкальные инструменты. Однако, как говорит директор школы, Эрик Андерсон, ученики и учителя рады вернуться к очным занятиям, поскольку очень соскучились друг по другу.

Он также добавил, что в нынешних условиях, несмотря на риски, "школьникам критически важно четыре дня в неделю встречаться с учителем и общаться с друзьями".

Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в функционировании систем образования, который затронул почти 1,6 миллиарда учащихся в более чем 190 странах и на всех континентах. Необходимо отметить, что ВОЗ считает закрытие школ неэффективной мерой в борьбе с коронавирусом.