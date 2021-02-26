Кожному школяреві по міхуру: Рецепт захисту від COVID-19 з Вашингтона (фото, відео)

Учні середньої школи Wenatchee у Вашингтоні нещодавно провели першу репетицію музичної групи всередині зелених "бульбашок" для захисту від коронавірусної інфекції.

Згідно з газетою Wenatchee World у місті Уенатчі, округ Челан, у штаті Вашингтон, з 26 січня знову проводять очні заняття, у тому числі музичні. Зазначається, що карантинними заходами учням заборонено наближатися одне до одного ближче, ніж на два метри. Існують обмеження і за кількістю присутніх одночасно в одному приміщенні.

Тому єдиним рішенням керівництва школи для дотримання заходів безпеки стало виділення школярам на час занять спеціальних наметів, які зовні нагадують бульбашки.

Перша репетиція в зелених "бульбашках" викликала справжній ажіотаж у соціальних мережах. А фотографії з уроків — моментально стали вірусними.

Звичайно, поміститися в наметах для деяких дітей — проблема, оскільки в них із собою великі музичні інструменти. Однак, як каже директор школи Ерік Андерсон, учні та вчителі раді повернутися до очних занять, оскільки дуже скучили одне за одним.

Він також додав, що в нинішніх умовах, незважаючи на ризики, "школярам критично важливо чотири дні на тиждень зустрічатися з учителем і спілкуватися з друзями".

Пандемія COVID-19 призвела до найбільшого за всю історію збою у функціонуванні систем освіти, який торкнувся майже 1,6 мільярда учнів у понад 190 країнах і на всіх континентах. Необхідно зазначити, що ВООЗ вважає закриття шкіл неефективним заходом у боротьбі з коронавірусом.