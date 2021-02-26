McDonald’s обвинили в шпионаже за сотрудниками, требующими повышения зарплаты

Расследование выявило секретное подразделение корпорации для слежки за работниками

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s уже несколько лет следит за своими работниками, которые принимают участие в профсоюзном движении "Fight for $15", требуя при этом повышения минимальной заработной платы.

В расследовании издания Vice говорится о том, что "Fight for $15" ("Борись за 15 долларов в час") было сформировано в 2012 году группой работников, требовавших от руководства McDonald’s увеличения до 15 долларов стоимости одного часа работы.

Издание утверждает, что для противодействия участникам движения в McDonald’s сформировано специальное подразделение, сотрудники которого отслеживают деятельность работников и их активность в соцсетях.

"Команда аналитиков разведки в офисах в Чикаго и Лондоне следит за деятельностью "Fight for $15" и выясняет, какие работники McDonald’s активны в движении и с кем они работают, чтобы организовывать забастовки или протесты", – сказано в сообщении.

Также, утверждает Vice, задачей секретного подразделения McDonald’s является выяснение, как может отразиться на деятельности компании и ее экономике действия участников "Fight for $15".

Напомним, в декабре прошлого года в центре Одессы мужчина зашел в ресторан быстрого питания McDonalds и заявил сотрудникам заведения, что собирается подорвать гранату. Во время разговора он держал руку под курткой и требовал вызвать полицию. После непродолжительных переговоров мужчина сдался полицейским. Оказалось, что информация о наличии взрывного устройства была ложной.

Также мы рассказывали, как посетитель шведского McDonalds чуть не лишился пальца. Сотрудник ресторана резко опустил ставни, которые отрубили клиенту фалангу. По имеющейся информации, операция по восстановлению пальца прошла успешно.

А в Японии, в сети быстрого питания McDonalds довольно давно действует система Nintendo Zone, с помощью которой посетители, имеющие карманную приставку DS, могут выходить в интернет и пользоваться различными Nintendo-службами — скачивать демоверсии, получать новости и т. д.