McDonald's звинуватили в шпигунстві за співробітниками, які вимагають підвищення зарплати

Розслідування виявило секретний підрозділ корпорації для стеження за працівниками.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's вже кілька років стежить за своїми працівниками, які беруть участь в профспілковому русі "Fight for $15", вимагаючи при цьому підвищення мінімальної заробітної плати.

У розслідуванні видання Vice йдеться про те, що "Fight for $15" ("Борися за 15 доларів на годину") сформувала у 2012 році група працівників, які вимагали від керівництва McDonald's збільшення до 15 доларів вартості однієї години роботи.

Видання стверджує, що для протидії учасникам руху в McDonald's сформовано спеціальний підрозділ, співробітники якого відстежують діяльність працівників та їх активність в соцмережах.

"Команда аналітиків розвідки в офісах в Чикаго і Лондоні стежить за діяльністю "Fight for $15" і з'ясовує, які працівники McDonald's активні в русі і з ким вони працюють, щоб організовувати страйки або протести", — сказано в повідомленні.

Також, стверджує Vice, завданням секретного підрозділу McDonald's є з'ясування, як може відбитися на діяльності компанії та її економіці дії учасників "Fight for $15".

Нагадаємо, в грудні минулого року в центрі Одеси чоловік зайшов до ресторану швидкого харчування McDonalds і заявив співробітникам закладу, що збирається підірвати гранату. Під час розмови він тримав руку під курткою і вимагав викликати поліцію. Після нетривалих переговорів чоловік здався поліцейським. Виявилося, що інформація про наявність вибухового пристрою була помилковою.

Також ми розповідали, як відвідувач шведського McDonalds ледь не позбувся пальця. Співробітник ресторану різко опустив віконниці, які відрубали клієнту фалангу. За наявною інформацією, операція з відновлення пальця пройшла успішно.

А в Японії, в мережі швидкого харчування McDonalds досить давно діє система Nintendo Zone, за допомогою якої відвідувачі, які мають кишенькову приставку DS, можуть виходити в інтернет і користуватися різними Nintendo-службами — завантажувати демоверсії, отримувати новини і т.д.