"Легкие планеты" под угрозой: Участки лесов Амазонки продают через торговые площадки Facebook

Некоторые из участков, поданных через объявления наибольшей из соцсетей, размером с 1000 футбольных полей. Facebook заявил, что "готов работать с местными властями", но не будет предпринимать самостоятельных шагов, чтобы остановить незаконную торговлю.

BBC провело собственное расследование и выяснило, что часть тропических лесов бразильской Амазонки незаконно продается через Facebook. Многие рекламные ролики поступали из Рондонии, самого обезлесеного штата в регионе тропических лесов Бразилии.

Амазонские леса, или сельва, занимают площадь 5,5 млн квадратных километров и раскинулись на территории девяти стран. Они являются домом для 10% видов животных и растений планеты и играют чрезвычайно важную роль в регулировании климата. Поскольку 63% Амазонии находится в Бразилии, именно политика этой страны оказывает решающее влияние на состояние тропических лесов.

Вырубка лесов в бразильской Амазонии достигла 10-летнего максимума, а торговая площадка Facebook стала местом, куда заходят нелегальные продавцы всемирного наследия ЮНЕСКО.

BBC также обратилась за разъяснениями к министру охраны окружающей среды Бразилии Рикардо Саллесу.

Он сообщил, что: "правительство президента Жаира Болсонару всегда ясно давало понять, что его правительство нетерпимо к любым преступлениям, в том числе экологическим".

Хотя в многочисленных интервью Болсонару не раз отмечал, что хочет открыть Амазонию для большой агропромышленности и добычи полезных ископаемых — и считает препятствием именно механизм защиты окружающей среды. Кроме того, президент уверен, что "Бразилия ничего не должна остальному миру" — и никто не может диктовать стране, как использовать свои ресурсы, при этом забывая, что именно Бразилия была одним из инициаторов Парижских соглашений по борьбе с изменениями климата.

Под угрозой оказались огромные, защищенные от внешнего вмешательства территории коренных народов Амазонии. Местные жители возмущены тем, что посторонние пытаются, словно колонизаторы, распоряжаться их собственной землей. В интервью ВВС один из лидеров общины Битате Уру Эу Вау Вау сказал следующее: "Я не знаю этих людей. Я думаю, что их цель — вырубить лес на земле коренных народов, вырубить то, что стоит. Можно сказать, вырубить нашу жизнь".

Со своей стороны, Facebook утверждает, что попытка установить, какие продажи являются незаконными, слишком сложная задача, и ее следует оставить на усмотрение местных судебных органов и других властей. И очень, похоже, что не считает проблему достаточно серьезной, чтобы гарантировать прекращение всех продаж земли на Marketplace в Амазонке.

Вырубка лесов является проблемой, которая была вынесена на передовую на международной арене в последние десятилетия. Сегодня объем вырубки леса в несколько раз превышает объем его естественного восстановления. В Украине начнут отслеживать вырубку лесов при помощи спутниковых данных. С космоса Минприроды планирует отслеживать за незаконной вырубкой леса, полезных ископаемых, за стихийными свалками мусора, а также за застройкой побережья водоемов.