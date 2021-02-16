В Украине начнут отслеживать вырубку лесов при помощи спутниковых данных

Спутниковые данные позволят Министерству оперативно реагировать на вырубку леса, полезных ископаемых и других незаконных действий.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственное космическое агентство Украины договорилось об обмене спутниковых данных для фиксации вырубки леса. Об этом сообщает пресс-служба Госкосмоса.

С космоса Минприроды планирует отслеживать за незаконной вырубкой леса, полезных ископаемых, за стихийными свалками мусора, а также за застройкой побережья водоемов.

"Это хорошая возможность развить те сервисы, которые уже давно работают в передовых странах мира и приносят значительный результат в борьбе и предупреждении преступлений в экологической сфере… Теперь и в экологической сфере уровень реагирования на угрозы будет соответствовать мировым стандартам использования спутникового ресурса", — заявляет глава космического агентства Михаил Лев.

[ + – ] Глава госкосма и министр защиты окружающей среды

Благодаря использованию спутниковых данных, в Министерстве планируют более оперативно реагировать на противоправные действия, более точно выезжая на проблемные места. Теперь они будут знать точные координаты с местами.

В Госкосмосе отмечают, что подобная практика уже давно используется во многих передовых странах. Использование космических данных позволит экономить средства, за счет предотвращения незаконных вещей.

Напомним, в Украине планируют запустить спутник "Сич" в декабре 2021. Запуск может провести компания Маска SpaceX.