В Україні почнуть відстежувати вирубку лісів за допомогою супутникових даних

Супутникові дані дозволять Міністерству оперативно реагувати на вирубку лісу, видобування корисних копалин та інших незаконних дій.

Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів та Державне космічне агентство України домовилося про обмін супутникових даних для фіксації вирубки лісу. Про це повідомляє прес-служба Держкосмосу.

З космосу Мінприроди планує відстежувати незаконну вирубку лісу, видобування корисних копалин, стихійні сміттєзвалища, а також забудову узбережжя водойм.

"Це хороша можливість розвинути ті сервіси, які вже давно працюють у передових країнах світу і приносять значний результат у боротьбі і попередженні злочинів в екологічній сфері... Тепер і в екологічній сфері рівень реагування на загрози буде відповідати світовим стандартам використання супутникового ресурсу", — заявляє голова космічного агентства Михайло Лев.

[ + – ] Голова Держкосму і міністр захисту навколишнього середовища

Завдяки використанню супутникових даних, у Міністерстві планують більш оперативно реагувати на протиправні дії, більш точно виїжджаючи на проблемні місця. Тепер вони будуть знати точні координати з місцями.

У Держкосмосі зазначають, що подібна практика вже давно використовується в багатьох передових країнах. Використання космічних даних дозволить економити кошти, за рахунок запобігання незаконних речей.

Нагадаємо: в Україні планують запустити супутник "Січ" у грудні 2021. Запуск може провести компанія Маска SpaceX.