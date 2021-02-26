"Легені планети" під загрозою: ділянки лісів Амазонки продають через торгові майданчики Facebook

Деякі з ділянок, поданих через оголошення найбільшою з соцмереж, розміром від 1000 футбольних полів. Facebook заявив, що "готовий працювати з місцевою владою", але не робитиме самостійних кроків, щоб зупинити незаконну торгівлю.

BBC провела власне розслідування і з'ясувала, що частина тропічних лісів бразильської Амазонки незаконно продається через Facebook. Багато рекламних ролики надходили з Рондон, самого збезлісення штату в регіоні тропічних лісів Бразилії.

Амазонські ліси, або сельва, займають площу 5,5 млн квадратних кілометрів і розкинулися на території дев'яти країн. Вони є домом для 10% видів тварин і рослин планети і відіграють надзвичайно важливу роль в регулюванні клімату. Оскільки 63% Амазонії знаходиться в Бразилії, саме політика цієї країни робить вирішальний вплив на стан тропічних лісів.

Вирубка лісів у бразильській Амазонії досягла 10-річного максимуму, а торговий майданчик Facebook став місцем, куди заходять нелегальні продавці всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

BBC також звернулася за роз'ясненнями до міністра охорони навколишнього середовища Бразилії Рікардо Саллеса.

Він повідомив, що: "уряд президента Жаіра Болсонару завжди ясно давав зрозуміти, що його уряд нетерпимий до будь-яких злочинів, зокрема екологічних".

Хоча в численних інтерв'ю Болсонару не раз відзначав, що хоче відкрити Амазонію для великої агропромисловості і видобутку корисних копалин — і вважає перешкодою саме механізм захисту навколишнього середовища. Крім того, президент упевнений, що "Бразилія нічого не винна решті світу" — і ніхто не може диктувати країні, як використовувати свої ресурси, при цьому забуваючи, що саме Бразилія була одним з ініціаторів Паризьких угод щодо боротьби зі змінами клімату.

Під загрозою опинилися величезні, захищені від зовнішнього втручання території корінних народів Амазонії. Місцеві жителі обурені тим, що сторонні намагаються, немов колонізатори, розпоряджатися їх власною землею. В інтерв'ю ВВС один з лідерів громади Бітате Уру Еу Вау Вау сказав наступне: "Я не знаю цих людей. Я думаю, що їх мета — вирубати ліс на землі корінних народів, вирубати те, що стоїть. Можна сказати, вирубати наше життя".

Зі свого боку, Facebook стверджує, що спроба встановити, які продажі є незаконними, занадто складне завдання, і його варто залишити на розсуд місцевих судових органів та іншої влади. І дуже схоже, що не вважає проблему досить серйозною, аби гарантувати припинення всіх продажів землі на Marketplace в Амазонці.

Вирубка лісів є проблемою, яка була винесена на передову на міжнародній арені в останні десятиліття. Сьогодні обсяг вирубки лісу в кілька разів перевищує обсяг його природного відновлення. В Україні почнуть відстежувати вирубку лісів за допомогою супутникових даних. З космосу Мінприроди планує відстежувати за незаконною вирубкою лісу, корисних копалин, за стихійними сміттєзвалищами, а також за забудовою узбережжя водойм.