Байден об оккупации Крыма: США вместе с Украиной будут противостоять агрессии России

Глава Белого дома заявил, что никогда не признают аннексию Крыма и продолжат работу по привлечению России к ответственности.

Президент США Джо Байден сделал заявление, приуроченное к семилетней дате оккупации Россией Крыма. Американский лидер подчеркнул, что США вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы отношений между странами, суверенитет и территориальную целостность своего соседа, Украины, совершив вторжение в Крым. Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников, как это было с самого начала конфликта. В эту мрачную дату мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина", – говорится в заявлении.

Байден отметил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма, и будут вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России.

"Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине", – заявил Байден.

Он также отметил мужество участников Революции Достоинства, которые оказались под огнем снайперов и давлением силовиков.

"Мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны", – подытожил Байден.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым. В частности, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыму.