Байден про окупацію Криму: США разом з Україною протистоятимуть агресії Росії

Глава Білого дому заявив, що ніколи не визнають анексію Криму та продовжать роботу щодо залучення Росії до відповідальності.

Президент США Джо Байден зробив заяву, приурочену до семирічної дати окупації Росією Криму. Американський лідер підкреслив, що США разом з Україною протистоятимуть агресивним діям Російської Федерації.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Сім років тому Росія порушила міжнародне право, норми відносин між країнами, суверенітет і територіальну цілісність свого сусіда, України, здійснивши вторгнення в Крим. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну та її союзників, як це було із самого початку конфлікту. У цю похмуру дату ми підтверджуємо просту істину: Крим — це Україна", — йдеться в заяві.

Байден зазначив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму, і будуть разом з Україною протистояти агресивним діям Росії.

"Ми продовжимо роботу щодо залучення Росії до відповідальності за її зловживання та агресію в Україні", — заявив Байден.

Він також відзначив мужність учасників Революції Гідності, які опинилися під вогнем снайперів і тиском силовиків.

"Ми підтримуємо всіх, хто прагне мирного, демократичного та успішного майбутнього своєї країни", — підсумував Байден.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострова Крим. Зокрема, урядові доручено організацію та запуск "Кримської платформи", а також заходи з розвитку та підтримки кримськотатарської мови, культури і захисту прав жителів анексованого Криму.