Женщина добилась компенсации в €60 тыс. от экс-партнера за домашний труд в течение 30 лет

Во время совместного проживания женщина ухаживала за домом и готовила для своего сожителя.

Верховный суд Португалии обязал мужчину заплатить более 60 тысяч евро своей бывшей сожительнице за домашнюю работу, которую она выполняла в течение 30 лет, пока они жили вместе.

Об этом пишет издание LUSA.

Во время совместного проживания женщина ухаживала за домом и готовила для своего сожителя.

В своем вердикте суд указал, что осуществление домашней работы исключительно одним членом гражданского союза без какой либо компенсации "привело к ее фактическому обнищанию".

В суде посчитали, что другой член пары, который не участвовал в домашней работе, мог извлечь из этого выгоду.

Изначально женщина требовала компенсацию в размере 240 тысяч евро, но суд оценил ее домашний труд исходя из размера минимальной заработной платы, и удовлетворил иск, установив сумму компенсации в размере 60 782 евро.

"Требование равенства долгое время было неотъемлемой частью идеи справедливости, поэтому невозможно считать, что выполнение всей или большей части домашней работы в доме, где живет пара, не состоящая в браке, только одним из партнеров, соответствует выполнению естественного обязательства, основанного на долге справедливости", – указано в приговоре.

Напомним, в Китае женщина впервые добилась в суде компенсации от бывшего мужа за выполнение работы по дому во время брака. Суд постановил, что мужчина должен выплатить экс-супруге 50 тыс. юаней (7700 тыс. долларов) за то, что она пять лет готовила, убирала, вела домашнее хозяйство и воспитывала ребенка.