Суд обязал китайца оплатить бывшей жене домашнюю работу за пять лет брака

Это первое подобное решение судьи после вступления в государстве в силу нового закона о браке.

В Китае женщина впервые добилась в суде компенсации от бывшего мужа за выполнение работы по дому во время брака, передает South China Morning Post.

Суд постановил, что мужчина должен выплатить экс-супруге 50 тыс. юаней (7700 тыс. долларов) за то, что она пять лет готовила, убирала, вела домашнее хозяйство и воспитывала ребенка.

Согласно судебным протоколам, женщина по фамилии Ван познакомилась со своим мужем по фамилии Чен в 2010 году. Они поженились в 2015 году, но начали жить отдельно в 2018 году, причем ребенок пары остался с матерью.

В 2020 году Чен подал на развод в Народный суд района Фаншань в Пекине. Его жена поначалу не хотела соглашаться на развод, но позже потребовала раздела имущества и финансовой компенсации, поскольку Чен не принимал участия в работе по дому или по уходу за ребенком. Кроме того, утверждает женщина, он изменял ей.

При разводе суд отдал опеку над мальчиком матери, а Чена обязал выплачивать алименты в 2000 юаней (300 долларов США) в месяц, а также оплатить жене домашнюю работу за годы брака.

По словам адвоката по бракоразводным процессам из китайской провинции Сычуань Чжуна Вэня, решение было основано на новом законе Китая о браке, который вступил в силу 1 января.

"Есть пункт, который гласит, что сторона, которая берет на себя больше работы по воспитанию детей, уходу за пожилыми людьми и помощи их супругам в работе, имеет право требовать компенсации во время развода. Обе стороны должны согласовать меры, и если переговоры не увенчаются успехом, решение должен принять суд", – пояснил юрист. Он считает, что решение было выгодным по социальным и юридическим причинам, поскольку оно признало ценность домашнего труда.

"Те, кто занимается домашним хозяйством, обесцениваются в браке, и наиболее очевидным эффектом являются их навыки выживания в обществе, а их профессиональные навыки, вероятно, уменьшаются", — добавил адвокат.

Такое решение стало первым в КНР после принятия нового закона о браке и вызвало жаркие дискуссии в обществе о роли домохозяек наряду с растущим феминистским движением страны.

Напомним, недавно подала на развод модель и бизнесвумен Ким Кардашьян. После семи лет брака она решила развестись с рэпером Канье Уэстом, с которым у нее четверо детей, и отсудить существенную часть имущества музыканта.

О том. что разводится с мужем, сообщила и известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая.