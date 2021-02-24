Суд зобов'язав китайця оплатити колишній дружині домашню роботу за п'ять років шлюбу

Це перше подібне рішення судді після набрання в державі чинності нового закону про шлюб.

У Китаї жінка вперше домоглася в суді компенсації від колишнього чоловіка за виконання роботи по дому під час шлюбу, передає South China Morning Post.

Суд постановив, що чоловік повинен виплатити екс-дружині 50 тис. юанів (7 700 тис. доларів) за те, що вона п'ять років готувала, прибирала, вела домашнє господарство та виховувала дитину.

Згідно із судовими протоколами, жінка на прізвище Ван познайомилася зі своїм чоловіком на прізвище Чен у 2010 році. Вони одружилися в 2015 році, але почали жити окремо в 2018 році, причому дитина пари залишилася з матір'ю.

У 2020 році Чен подав на розлучення до Народного суд району Фаншань у Пекіні. Його дружина спочатку не хотіла погоджуватися на розлучення, але пізніше вимагала розділу майна та фінансової компенсації, оскільки Чен не брав участі в роботі по дому або у догляді за дитиною. Крім того, стверджує жінка, він зраджував їй.

Під час розлучення суд віддав опіку над хлопчиком матері, а Чена зобов'язав виплачувати аліменти 2 000 юанів (300 доларів США) на місяць, а також оплатити дружині домашню роботу за роки шлюбу.

За словами адвоката зі шлюборозлучних процесів із китайської провінції Сичуань Чжуна Веня, рішення було засноване на новому законі Китаю про шлюб, який набрав чинності 1 січня.

"Є пункт, який говорить, що сторона, яка бере на себе більше роботи з виховання дітей, догляду за людьми похилого віку та допомоги їхнім дружинам у роботі, має право вимагати компенсації під час розлучення. Обидві сторони повинні узгодити заходи, і якщо переговори не увінчаються успіхом, рішення повинен ухвалити суд", — пояснив юрист. Він вважає, що рішення було вигідним із соціальних і юридичних причин, оскільки воно визнало цінність домашньої праці.

"Ті, хто займається домашнім господарством, знецінюються в шлюбі, і найбільш очевидним ефектом є їхні навички виживання в суспільстві, а їх професійні навички, ймовірно, зменшуються", — додав адвокат.

Таке рішення стало першим у КНР після ухвалення нового закону про шлюб і викликало палкі дискусії в суспільстві про роль домогосподарок поряд із феміністським рухом країни, який стрімко зростає.

Нагадаємо, нещодавно подала на розлучення модель і бізнесвумен Кім Кардашʼян. Після семи років шлюбу вона вирішила розлучитися з репером Каньє Вестом, з яким у неї четверо дітей, і відсудити значну частину майна музиканта.

Про те. що розлучається з чоловіком, повідомила й відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька.