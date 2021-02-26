Жінка домоглася компенсації €60 тис. від екс-партнера за домашню працю протягом 30 років

Під час спільного проживання жінка доглядала за будинком і готувала для свого співмешканця.

Верховний суд Португалії зобов'язав чоловіка заплатити понад 60 тисяч євро своїй колишній співмешканці за домашню роботу, яку вона виконувала протягом 30 років, поки вони жили разом.

Про це пише видання LUSA.

Під час спільного проживання жінка доглядала за будинком і готувала для свого співмешканця.

У своєму вердикті суд вказав, що здійснення домашньої роботи виключно одним членом громадянського союзу без будь-якої компенсації "призвело до її фактичного зубожіння".

У суді вважають, що інший член пари, який не брав участі в домашній роботі, міг отримати з цього вигоду.

Спочатку жінка вимагала компенсацію розміром 240 тисяч євро, але суд оцінив її домашню працю зважаючи на розмір мінімальної заробітної плати, і задовольнив позов, встановивши суму компенсації розміром 60 782 евро.

"Вимога рівності довгий час була невід'ємною частиною ідеї справедливості, тому неможливо вважати, що виконання всієї або більшої частини домашньої роботи в будинку, де живе пара, яка не перебуває в шлюбі, тільки одним із партнерів, відповідає виконанню природного зобов'язання, заснованого на боргу справедливості", — зазначено у вироку.

Нагадаємо, у Китаї жінка вперше домоглася в суді компенсації від колишнього чоловіка за виконання роботи по дому під час шлюбу. Суд постановив, що чоловік повинен виплатити екс-дружині 50 тис. юанів (7 700 тис. доларів) за те, що вона п'ять років готувала, прибирала, вела домашнє господарство та виховувала дитину.