В Венеции опустели знаменитые каналы: даже во время прилива вода на 0,5 м ниже уровня моря (видео)

Причиной низких приливов в Италии синоптики называют высокое атмосферное давление.

В итальянской Венеции фиксируют значительное обмеление знаменитых городских каналов из-за низкого уровня приливов. Об этом сообщает Venezia Today.

Из-за сильного атмосферного давления в Италии последние несколько дней на побережье наблюдаются минимальные приливы. Следствием слабых приливов стало маловодье в небольших каналах системы венецианского Гранд-канала.

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Самый низкий за последние дни прилив был зафиксирован на уровне 55 см ниже уровня моря.

Ситуация неприятная, но поправимая. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько дней ситуации начнет улучшаться — и уровень приливов постепенно будет повышаться к нормальным показателям.

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Сообщается, что рекордно низкий уровень прилива в Италии был зафиксирован в 2008 и 2018 годах. В 2018 году прилив был на уровне 66 см ниже уровня моря, а в 2008 исследователи отметили рекордные минус 83 см.

Напомним, 23 февраля в Италии произошел оползень, который унес в море сотни гробов и две часовни. Причиной обрушения мог стать размыв утеса, на котором находилось кладбище.