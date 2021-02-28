У Венеції спорожніли знамениті канали: навіть під час припливу вода на 0,5 м нижче рівня моря

Причиною низьких припливів в Італії синоптики називають високий атмосферний тиск.

В італійській Венеції фіксують значне обміління знаменитих міських каналів через низький рівень припливів. Про це повідомляє Venezia Today.

Через високий рівень атмосферного тиску в Італії останні кілька днів на узбережжі спостерігаються мінімальні припливи. Наслідком слабких приливів стало маловоддя в невеликих каналах системи венеціанського Гранд-каналу.

[ + – ] Венеціанські гондоли майже що сіли на мілину Фото: ANSA

Найнижчий за останні дні прилив був зафіксований на рівні 55 см нижче рівня моря.

Ситуація неприємна, але виправна. Синоптики прогнозують, що в найближчі кілька днів ситуації почне поліпшуватися — і рівень припливів поступово буде підвищуватися до нормальних показників.

[ + – ] Важко повірити, що це — канал у Венеції Фото: Metro

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Повідомляється, що рекордно низький рівень припливу в Італії було зафіксовано у 2008 і 2018 роках. У 2018 році приплив був на рівні 66 см нижче рівня моря, а у 2008 дослідники відзначили рекордні мінус 83 см.

Нагадаємо, 23 лютого в Італії стався зсув, який забрав у море сотні трун і дві каплиці. Причиною обвалення міг стати розмив скелі, на якому знаходилося кладовище.