У Венеції спорожніли знамениті канали: навіть під час припливу вода на 0,5 м нижче рівня моря
Причиною низьких припливів в Італії синоптики називають високий атмосферний тиск.
В італійській Венеції фіксують значне обміління знаменитих міських каналів через низький рівень припливів. Про це повідомляє Venezia Today.
Через високий рівень атмосферного тиску в Італії останні кілька днів на узбережжі спостерігаються мінімальні припливи. Наслідком слабких приливів стало маловоддя в невеликих каналах системи венеціанського Гранд-каналу.
Найнижчий за останні дні прилив був зафіксований на рівні 55 см нижче рівня моря.
Ситуація неприємна, але виправна. Синоптики прогнозують, що в найближчі кілька днів ситуації почне поліпшуватися — і рівень припливів поступово буде підвищуватися до нормальних показників.
Повідомляється, що рекордно низький рівень припливу в Італії було зафіксовано у 2008 і 2018 роках. У 2018 році приплив був на рівні 66 см нижче рівня моря, а у 2008 дослідники відзначили рекордні мінус 83 см.
Нагадаємо, 23 лютого в Італії стався зсув, який забрав у море сотні трун і дві каплиці. Причиною обвалення міг стати розмив скелі, на якому знаходилося кладовище.