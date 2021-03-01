Экс-солистка группы Little Big Анна Каст найдена мертвой в Петербурге

Компенсируя свой маленький рост, Анна подчеркивала индивидуальность нетривиальными нарядами и татуировками, которые бросались в глаза.

Тело 39 летней Анны Каст в собственной квартире в Петербурге обнаружили волонтеры. Последнее время она жаловалась на боли в спине и почти не вставала. Причина смерти пока не сообщается.

Полная фамилия Анны – Кастельянос. Ее отец в советские времена приехал в Ленинград с Кубы на учебу. Когда Анне исполнился год, ее родители развелись, и отец покинул СССР.

Врачи сразу предупредили, что, взрослея, девочка не достигнет нормального роста. Она так и не выросла выше 130 см.

Однако, Аня ходила в обычную школу, общалась с одноклассниками и редко замечала, что отличается от сверстников.

Окончив школу и получив диплом библиотекаря, Анна долго не могла найти работу из-за маленького роста. В конце концов устроилась работать дежурным воспитателем в школу. Ей нравилась работа с детьми, но с администрацией отношения не складывались.

Компенсируя свой маленький рост, Аня подчеркивала индивидуальность нетривиальными нарядами и татуировками, которые бросались в глаза. Параллельно с работой девушка начала сниматься в кино, работала аниматором в клубах.

Популярность Анны росла, в Петербурге ее узнавали на улицах. Девушка взяла псевдоним Анна Каст и спустя 9 лет работы была вынуждена уволиться из школы из-за повышенного внимания. Родители и администрация считали это помехой для общения с детьми.

В соцсетях Анна создала группу под названием "Метр с кепкой". Там она общалась с поклонниками и давала советы невысоким людям, какую одежду подобрать и как подчеркнуть собственную уникальность.

Анна снималась для глянцевых журналов, участвовала в создании клипов для российских артистов, снималась в сериалах. Для единомышленников она открыла тату-салон и назвала его Kast Home.

Некоторое время она увлекалась музыкой и была солисткой рейв-группы Little Big. Благодаря концертам, которые команда проводила за границей, об Анне узнали в странах Европы.

Напомним, в число топ-10 клипов по просмотрам на YouTube в Украине в 2020 году Google включила и клип группы Little Big HYPNODANCER.