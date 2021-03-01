Екс-солістка групи Little Big Анна Каст знайдена мертвою в Петербурзі

Компенсуючи свій маленький зріст, Анна підкреслювала індивідуальність нетривіальними нарядами і татуюваннями, які впадали в очі.

Тіло 39-річної Анни Каст у власній квартирі в Петербурзі знайшли волонтери. Останнім часом вона скаржилася на болі в спині й майже не вставала. Причина смерті поки не повідомляється.

Повне прізвище Анни — Кастельянос. Її батько в радянські часи приїхав до Ленінграда з Куби на навчання. Коли Анні виповнився рік, її батьки розлучилися, і батько покинув СРСР.

Лікарі відразу попередили, що, підростаючи, дівчинка не досягне нормального росту. Вона так і не виросла вище 130 см.

Однак, Аня ходила в звичайну школу, спілкувалася з однокласниками і рідко помічала, що відрізняється від однолітків.

Закінчивши школу й отримавши диплом бібліотекаря, Анна довго не могла знайти роботу через маленький зріст. Зрештою влаштувалася працювати черговим вихователем у школу. Їй подобалася робота з дітьми, але з адміністрацією стосунки не складалися.

Компенсуючи свій маленький зріст, Аня підкреслювала індивідуальність нетривіальними нарядами і татуюваннями, які впадали в очі. Паралельно з роботою дівчина почала зніматися в кіно, працювала аніматором у клубах.

Популярність Анни росла, у Петербурзі її впізнавали на вулицях. Дівчина взяла псевдонім Анна Каст і через 9 років роботи була змушена звільнитися зі школи через підвищену увагу. Батьки й адміністрація вважали це перешкодою для спілкування з дітьми.

У соцмережах Анна створила групу під назвою "Метр із кепкою". Там вона спілкувалася із шанувальниками і давала поради невисоким людям, який одяг підібрати і як підкреслити власну унікальність.

Анна знімалася для глянцевих журналів, брала участь у створенні кліпів для російських артистів, знімалася в серіалах. Для однодумців вона відкрила тату-салон і назвала його Kast Home.

Деякий час вона захоплювалася музикою і була солісткою рейв-гурту Little Big. Завдяки концертам, які команда проводила за кордоном, про Анну дізналися в країнах Європи.

Нагадаємо, у топ-10 кліпів за результатами пошуку на YouTube в Україні в 2020 році Google включила й кліп групи Little Big HYPNODANCER.