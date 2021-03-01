В Канаде реке Мегпай дали юридические права, чтобы не позволить на ней строить ГЭС

По словам активистов и экологов, это позволит уберечь реку от застройки в долгосрочной перспективе.

В провинции Квебек, что в Канаде, государство дало юридический статус реке для защиты природы от гидроэнергетической компанией Hydro-Quebec. Об этом сообщает CTV News.

Между компанией Hydro-Quebec, экологами и коренным населением Квебека существует конфликт. Владельцы гидроэлектростанции хотели построить еще одну ГЭС на реке. Экологи выступают категорически против такой инициативы так это может пагубно сказаться на состоянии реки.

Поэтому местная власть вместе с активистами дала реке статус юридического лица, которое дает право ей подавать иски в суд. Это может в перспективе помочь сохранить реку.

[ + – ] Река Мегпай. Фото: dailymail.co.uk

"Отныне люди, находящиеся ближе всего к реке, будут наблюдать за ней", — заявил представитель коренного народа Инну Жан Шарль Пьетачо.

По словам президента Международной обсерватории по правам природы, которая разработала юридический аспект вопроса о предоставлении юридического статуса, это решение говорит о смене парардигмы. "Это признание того, что мы не хозяева Вселенной над природой", — заявила Вега Карденас.

[ + – ] Существующая плотина на реке Мегпай. Фото: innergex.com

Предыстория началась с того, что в 2007 компания Hydro-Quebec построила первую дамбу на реке Мегпай, которую они продали в 2013 году. После этого они 4 года пытались получить разрешение на строительство. Но местные активисты не позволили им этого сделать. В 2017 году компания отказалась от планов, но внесли реку в список "перспективных". Активисты и экологи решили обеспечить долгосрочную защиту реки, путем обретения ею физического лица.

Как сообщили изданию в Hydro-Quebec, в компании действительно нет в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе планов по строительству плотины. И даже если они захотят это сделать через 15 лет, то им нужно будет выполнить ряд жестких норм, чтобы получить разрешение на строительство.

Напомним, от Антарктиды откололся айсберг размером в полтора раза больше, чем площадь Киева.