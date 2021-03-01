У Канаді річці Мегпай дали юридичні права, щоб не дозволити там побудувати ГЕС

За словами активістів та екологів, це дозволить уберегти річку від забудови в довгостроковій перспективі.

У провінції Квебек, що в Канаді, держава дала юридичний статус річці для захисту природи від гідроенергетичної компанії Hydro-Quebec. Про це повідомляє CTV News.

Між компанією Hydro-Quebec, екологами та корінним населенням Квебека конфлікт. Власники гідроелектростанції хотіли побудувати ще одну ГЕС на річці. Екологи виступають категорично проти такої ініціативи, бо це може згубно позначитися на стані річки.

Тому місцева влада разом з активістами дала річці статус юридичної особи, що дає право їй подавати позови до суду. Це може в перспективі допомогти зберегти річку.

[ + – ] Річка Мегпай. Фото: dailymail.co.uk

"Відтепер люди, що перебувають найближче до річки, спостерігатимуть за нею", — заявив представник корінного народу Інну Жан Шарль Пʼєтачо.

За словами президента Міжнародної обсерваторії з прав природи, яка розробила юридичний аспект питання про надання юридичного статусу, це рішення говорить про зміну парадигми. "Це визнання того, що ми не господарі Всесвіту над природою", — заявила Вега Карденас.

[ + – ] Існуюча гребля на річці Мегпай. Фото: innergex.com

Передісторія почалася з того, що у 2007 компанія Hydro-Quebec побудувала першу дамбу на річці Мегпай, яку вони продали у 2013 році. Після цього вони 4 роки намагалися отримати дозвіл на будівництво. Але місцеві активісти не дозволили їм цього зробити. У 2017 році компанія відмовилася від планів, але внесли річку в список "перспективних". Активісти й екологи вирішили забезпечити довгостроковий захист річки шляхом набуття нею фізичної особи.

Як повідомили виданню в Hydro-Quebec, у компанії дійсно немає в короткостроковій або навіть середньостроковій перспективі планів з будівництва греблі. І навіть якщо вони захочуть це зробити через 15 років, то їм потрібно буде виконати ряд жорстких норм, щоб отримати дозвіл на будівництво.

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