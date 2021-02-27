От Антарктиды откололся айсберг в полтора раза больше Киева (видео)

В последнее время трещина прорезала лед на леднике Бранта со скоростью 1 километр в день.

Гигантский айсберг размером 1270 квадратных километров (в 1,51 раза больше Киева, чья площадь – 839 квадратных километров) откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктике, где находится британская исследовательская станция Халли. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил пресс-центр Британской антарктической службы.

Толщина ледника составляет 150 метров. Ученые обнаружили наличие в нем массивных трещин около девяти лет назад, а неизбежность того, что он отколется, поняли в ноябре 2020-го. Так, уже в январе 2021-го трещина Северный рифт прорезала лед со скоростью до 1 километра в сутки.

За трещинами на леднике британские исследователи следили ежедневно и принимали соответствующие меры предосторожности. В 2016 году станцию перенесли на 32 километра вглубь суши, чтобы ее не унесло вместе с айсбергом в случае его откола. Начиная с 2017 года работа на станции ведется только в летний период, посколько в зимний эвакуация может быть затруднена.

Фото: British Antarctic Survey

"Наша задача сейчас – внимательно следить за ситуацией и оценивать возможное влияние нынешнего отделения айсберга на оставшийся шельфовый ледник. Мы постоянно пересматриваем наши планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников, защитить нашу исследовательскую станцию ​​и обеспечить предоставление научных данных, которыми мы занимаемся в Халли", – сказала директор Британской антарктической службы Дэйм Джейн Фрэнсис.

Фото: British Antarctic Survey

Следует отметить, раскол ледника Бранта исследователи не связывают с глобальным потеплением – подобные события происходят время от времени и являются частью естественного процесса.

При этом ученые подчеркивают, что изменение климата — это серьезная проблема, которая влияет в целом на мир и в особенности на Антарктиду.

Напомним, самый большой айсберг в мире продолжает разваливаться на части.

По словам ученых, от айсберга A-68a откололись 13 частей и процесс разрушения продолжится.

Ранее исследователи пришли к выводу, что процесс таяния ледников Гренландии достиг точки невозврата.

Снегопады уже не могут компенсировать потери ледяного покрова острова, происходящие из-за глобального потепления.

Масса ледяного покрова Гренландии в XXI веке уменьшается ускоряющимися темпами. Таяние и разрушение ледников Гренландии стало основной причиной подъема уровня морей, считают исследователи.

В 1980-х и 1990-х годах Гренландия теряла в год примерно 450 млрд тонн льда, но эти потери компенсировали снегопады. Теперь же она теряет ежегодно 500 млрд тонн льда, и снегопадов уже не хватает.