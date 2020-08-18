Процесс таяния ледников Гренландии достиг точки невозврата, – исследование

Снегопады уже не могут компенсировать потери ледяного покрова острова, происходящие из-за глобального потепления.

Уменьшение ледникового покрова Гренландии в условиях глобального потепления приобрело необратимый характер. Об этом говорится в результатах исследования ученых Университета штата Огайо (США), опубликованных изданием Nature.

"Ледники Гренландии миновали критическую точку, когда снегопады, которые восполняют потери в ледяном покрове, не смогут заменить тот лед, который сползает с ледников в океан", – говорится в статье.

Карта таяния ледников в Гренландии 16 августа 2020 года

Масса ледяного покрова Гренландии в XXI веке уменьшается ускоряющимися темпами. Таяние и разрушение ледников Гренландии стало основной причиной подъема уровня морей, считают исследователи.

В 1980-х и 1990-х годах Гренландия теряла в год примерно 450 млрд тонн льда, но эти потери компенсировали снегопады. Теперь же она теряет ежегодно 500 млрд тонн льда, и снегопадов уже не хватает.

Ледяной щит Гренландии имеет площадь около 1,7 млн квадратных километров (почти в три раза больше Украины). Он накрывает примерно 79% поверхности острова.

Это второе по величине ледяное тело в мире после ледяного покрова Антарктики. Толщина многих ледников составляет около 2 км, а порой достигает 3 км.

Считается, если весь этот лед растает, то уровень мирового океана повысится на 7,2 м.

Напомним, самая высокая температура, когда-либо официально зарегистрированная на Земле - 54,4 градуса по Цельсию, была 16 августа в национальном парке Долина Смерти (Калифорния, США).

Хотя в целом картина глобального потепления показывает равномерное нагревание всей планеты, некоторые части Земли нагреваются быстрее остальных, например, Арктика. Аналогичную ситуацию ученые обнаружили и на противоположном конце Земного шара: данные о погоде за последние 30 лет показали, что по сравнению со всем миром Южный полюс прогрелся в три раза сильнее с 1989 года.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украині, и погода принесет нам новые рекорды.