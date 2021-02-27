Від Антарктиди відколовся айсберг в півтора рази більше Києва (відео)

Останнім часом тріщина прорізала лід на льодовику Бранта зі швидкістю 1 кілометр в день.

Гігантський айсберг розміром 1270 квадратних кілометрів (в 1,51 рази більше Києва, чия площа — 839 квадратних кілометрів) відколовся від шельфового льодовика Бранта в Антарктиці, де знаходиться британська дослідницька станція Халлі. Про це в п'ятницю, 26 лютого, повідомив прес-центр Британської антарктичної служби.

Товщина льодовика становить 150 метрів. Вчені виявили наявність в ньому масивних тріщин близько дев'яти років тому, а неминучість того, що він відколеться, зрозуміли в листопаді 2020-го. Так, вже в січні 2021-го тріщина Північний рифт прорізала лід зі швидкістю до 1 кілометра на добу.

За тріщинами на льодовику британські дослідники стежили щодня і приймали відповідні запобіжні заходи. У 2016 році станцію перенесли на 32 кілометри вглиб суші, щоб її не віднесло разом з айсбергом в разі його відколу. Починаючи з 2017 року робота на станції ведеться тільки в літній період, поскільки в зимовий евакуація може бути утруднена.

Фото: British Antarctic Survey

"Наше завдання зараз — уважно стежити за ситуацією і оцінювати можливий вплив нинішнього відокремлення айсберга на шельфовий льодовик, який залишився. Ми постійно переглядаємо наші плани на випадок непередбачених обставин, щоб забезпечити безпеку наших співробітників, захистити нашу дослідницьку станцію і забезпечити надання наукових даних, якими ми займаємося в Халлі", — сказала директор Британської антарктичної служби Дейм Джейн Френсіс.

Фото: British Antarctic Survey

Слід зазначити, розкол льодовика Бранта дослідники не пов'язують з глобальним потеплінням — подібні події відбуваються час від часу і є частиною природного процесу.

При цьому вчені підкреслюють, що зміна клімату — це серйозна проблема, яка впливає в цілому на світ і особливо на Антарктиду.

Нагадаємо, найбільший айсберг в світі продовжує розвалюватися на частини.

За словами вчених, від айсберга A-68a відкололися 13 частин і процес руйнування продовжиться.

Раніше дослідники прийшли до висновку, що процес танення льодовиків Гренландії досяг точки неповернення.

Снігопади вже не можуть компенсувати втрати крижаного покриву острова, що відбуваються через глобальне потепління.

Маса крижаного покриву Гренландії в XXI столітті зменшується прискорюють темпи. Танення і руйнування льодовиків Гренландії стало основною причиною підйому рівня морів, вважають дослідники.

У 1980-х і 1990-х роках Гренландія втрачала в рік приблизно 450 млрд тонн льоду, але ці втрати компенсували снігопади. Тепер же вона втрачає щорічно 500 млрд тонн льоду, і снігопадів уже не вистачає.