Названа вероятная причина смерти экс-участницы Little Big Анастасии Каст

Фронтмен российский группы признался, что для него Анна Кастельянос "всегда будет жива".

Названа вероятная причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник.

Вскрытие показало, что 39-летняя женщина, которая имела третью группу инвалидности, якобы скончалась из-за кардиомиопатии.

Эту же причину смерти артистки называет издание ТАСС.

Кардиомиопатия – группа заболеваний сердечной мышцы, ведущих к развитию нарушений сердечного ритма или хронической сердечной недостаточности. Кардиомиопатия может иметь генетическую, воспалительную природу или возникать при нарушении обмена веществ. Как правило с таким диагнозом сердечная недостаточность неуклонно прогрессирует, велика вероятность аритмических, тромбоэмболических осложнений и внезапной смерти.

Знакомая покойной, Валентина Чебоксарова, отметила, что на здоровье Кастельянос не жаловалась, поэтому ее уход стал большой неожиданностью для нее, пишет Газета.Ru.

Тем временем, лидер российский группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал смерть экс-солистки коллектива. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

Артист отметил, что не стало хорошего человека, с которым он вместе начинал популярный музыкальный проект.

"В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех… Но судьба распорядилась иначе… Для меня она всегда жива!" – написал Прусикин.

О смерти артистки стало известно в понедельник, 1 марта.. Отмечалось, что последние полгода из-за проблем со здоровьем Анна Кастельянос не покидала квартиру, жаловалась на боли в спине и почти не вставала.