Названа ймовірна причина смерті екс-учасниці Little Big Анастасії Каст

Фронтмен російського гурту зізнався, що для нього Анна Кастельянос "завжди буде жива".

Названа ймовірна причина смерті екс-учасниці Little Big Анни Кастельянос.

Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot з посиланням на власне джерело.

Розтин показав, що 39-річна жінка, яка мала третю групу інвалідності, нібито померла через кардіоміопатію.

Цю ж причину смерті артистки називає видання ТАСС.

Кардіоміопатія — група захворювань серцевого м'яза, які призводять до розвитку порушень серцевого ритму або хронічної серцевої недостатності. Кардіоміопатія може мати генетичну, запальну природу або виникати при порушенні обміну речовин. Зазвичай з таким діагнозом серцева недостатність неухильно прогресує, велика ймовірність аритмічних, тромбоемболічних ускладнень та раптової смерті.

Знайома покійної, Валентина Чебоксарова, зазначила, що на здоров'я Кастельянос не скаржилася, тому її відхід став великою несподіванкою для неї, пише Газета.Ru.

Тим часом, лідер російський групи Little Big Ілля Прусікін прокоментував смерть екс-солістки колективу. Пост на цю тему він опублікував у своєму Instagram.

Артист написав, що не стало хорошої людини, з якою він разом починав популярний музичний проект.

"У Ані життєвої енергії і сили було більше, ніж в нас всіх... Але доля розпорядилася інакше... Для мене вона завжди жива!" — написав Прусікін.

Про смерть артистки стало відомо в понеділок, 1 березня. Зазначалося, що останні півроку через проблеми зі здоров'ям Анна Кастельянос не покидала квартиру, скаржилася на болі в спині і майже не вставала.