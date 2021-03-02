"Я отдала сердце дьяволу": на Кипре возмущены выбором песни для "Евровидения" (видео)

В адрес общественной телекомпании Кипра начали звонить неизвестные с угрозами сжечь здание.

Некоторым гражданам Кипра не понравился выбор песни для конкурса "Евровидение" под названием El Diablo (Дьявол). Ее исполняет 26-летняя певица греческого происхождения Элена Цагрину.

Об этом сообщает издание Reporter.

В частности, некоторым киприотам не понравились строки песни "Я отдала свое сердце дьяволу", в связи с чем на телевидение стали поступать звонки с требованиями отозвать песню с конкурса.

"Я влюбилась, я отдала свое сердце дьяволу. Я отказалась, потому что он говорит мне, что я его ангел. О, дьявол, я влюбилась и отдала свое сердце дьяволу", – поется в песне.

Возмутилась также кипрская Ассоциация теологов OELMEK. Организация считает, что текст песни "восхваляет сатану".

Митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия заявил, что "помимо богохульства, пропагандируются всевозможные физические и эмоциональные пристрастия", сообщают РИА Новости.

"Мне очень жаль, но песня, помимо оскорбления наших Богов и святых нашей веры, содержит опасные послания для психического здоровья людей, особенно сейчас, когда мы боремся с "дьяволом" коронавируса", – говорится в заявлении Исаии.

Кроме того, в адрес общественной телекомпании Кипра начали звонить неизвестные с угрозами сжечь здание. А на выходных неизвестный мужчина ворвался в офис и стал оскорблять работников телеканала, сообщает Associated Press. Его задержали, предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и отпустили.

Тем временем, по словам председателя совета директоров Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC (RIK) Андреаса Франгоса, корпорация не намерена менять выбранную песню из-за критики общества. Он также направил открытое приглашение теологам посетить телеканал и в спокойной обстановке обсудить этот вопрос.

Конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в 2020 году конкурс "Евровидение" отменили, вместо этого зрителям транслировали клипы 41 исполнителя. Организаторы сообщили, что в 2021 году каждую страну могут представлять те же конкурсанты, но обязательно с новой песней.