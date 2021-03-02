"Я віддала серце дияволу": на Кіпрі обурені вибором пісні для "Євробачення" (відео)

На адресу громадської телекомпанії Кіпру почали телефонувати невідомі з погрозами спалити будівлю.

Деяким громадянам Кіпру не сподобався вибір пісні для конкурсу "Євробачення" під назвою El Diablo (Диявол). Її виконує 26-річна співачка грецького походження Елена Цагріну.

Про це повідомляє видання Reporter.

Зокрема, деяким кіпріотам не сподобалися рядки пісні "Я віддала своє серце дияволу", у зв'язку з чим на телебачення стали надходити дзвінки з вимогами зняти пісню з конкурсу.

"Я закохалася, я віддала своє серце дияволу. Я відмовилася, бо він говорить мені, що я його ангел. О, дияволе, я закохалася і віддала своє серце дияволу", — співається в пісні.

Обурилася також кіпрська Асоціація теологів OELMEK. Організація вважає, що текст пісні "вихваляє сатану".

Митрополит Тамасоський і Орінійський Ісая заявив, що "крім богохульства, пропагуються всілякі фізичні та емоційні пристрасті", повідомляють РІА Новини.

"Мені дуже шкода, але пісня, крім образи наших Богів і святих нашої віри, містить небезпечні послання для психічного здоров'я людей, особливо зараз, коли ми боремося з "дияволом" коронавірусу", — йдеться в заяві Ісаї.

Крім того, на адресу громадської телекомпанії Кіпру почали телефонувати невідомі з погрозами спалити будівлю. А на вихідних невідомий чоловік увірвався в офіс і став ображати працівників телеканалу, повідомляє Associated Press. Його затримали, пред'явили звинувачення в порушенні громадського порядку і відпустили.

Тим часом, за словами голови ради директорів Кіпрської телерадіомовної корпорації CyBC (RIK) Андреаса Франгоса, корпорація не має наміру змінювати обрану пісню через критику суспільства. Він також направив відкрите запрошення теологам відвідати телеканал і в спокійній обстановці обговорити це питання.

Конкурс "Євробачення" пройде з 18 по 22 травня на арені Ahoy у Роттердамі за участю виконавців з 41 країни.

Нагадаємо: через пандемію коронавірусу у 2020 році конкурс "Євробачення" скасували, натомість глядачам транслювали кліпи 41 виконавця. Організатори повідомили, що у 2021 році кожну країну можуть представляти ті ж конкурсанти, але обов'язково з новою піснею.