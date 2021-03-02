Сын Бен Ладена стал художником и показал свои картины (фото)

Мужчина признался, что подобным образом борется со своими детскими травмами

39-летний сын основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена стал заниматься рисованием картин.

Как пишет Vice, тяга к живописи появилась у сына "террориста №1" в семилетнем возрасте, когда он начал рисовать лошадей отца. Одну из картин даже вывесили в классе школы, где обучался Омар. Он называет это единственным счастливым моментом детства.

Омар бен Ладен рассказал, что никогда не был близок с отцом. Когда ему исполнилось 18 лет, он покинул "Аль-Каиду", так как, по его словам, не хотел быть террористом.

Издание напоминает, что мужчина неоднократно осуждал теракты 11 сентября 2001 года и отвергал идеологию "Аль-Каиды". Омар оставил фамилию отца специально, чтобы доказать, что ее носитель не обязательно террорист.

Сейчас вместе с женой Омар живет в Нормандии, мужчина продолжает бороться со стрессом, а живопись помогает ему обрести новый мир внутри себя.

[ + – ] Картины сына Бен Ладена [ + – ] Картины сына Бен Ладена [ + – ] Картины сына Бен Ладена [ + – ] Картины сына Бен Ладена [ + – ] Картины сына Бен Ладена [ + – ] Картины сына Бен Ладена [ + – ] Картины сына Бен Ладена [ + – ] Картины сына Бен Ладена [ + – ] Картины сына Бен Ладена

Напомним, в сентябре 2019 года телеканал NBC News сообщил со ссылкой на трех представителей администрации США, что сын террориста Усамы бен Ладена и его возможный преемник в террористической группировке "Аль-Каида" Хамза бен Ладен найден мертвым.

Самого Усаму бен Ладена ликвидировал американский спецназ в его жилище в Пакистане в 2011 году. В 2015 году стало известно, что его сын Хамза вступил ряды "Аль-Каиды" и начал выступать с призывами к атакам против столиц западных стран и к "мести против США".

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что сына убитого лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена Хамзу бен Ладена действительно ликвидировали в ходе операции США.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, заявил, что только лидер террористической группировки Аль-Каида Усама бен Ладен убил больше американцев, чем иранский генерал Касем Сулеймани.