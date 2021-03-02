Син Бен Ладена став художником і показав свої картини (фото)

Чоловік зізнався, що подібним чином бореться зі своїми дитячими травмами.

39-річний син засновника "Аль-Каїди" Осама бен Ладена почав займатися малюванням картин.

Як пише Vice, тяга до живопису з'явилася у сина "терориста №1" у семирічному віці, коли він почав малювати коней батька. Одну з картин навіть вивісили в класі школи, де навчався Омар. Він називає це єдиним щасливим моментом дитинства.

Омар бен Ладен розповів, що ніколи не був близький з батьком. Коли йому виповнилося 18 років, він покинув "Аль-Каїду", оскільки, за його словами, не хотів бути терористом.

Видання нагадує, що чоловік неодноразово засуджував теракти 11 вересня 2001 року й відкидав ідеологію "Аль-Каїди". Омар залишив прізвище батька спеціально, щоб довести, що її носій не обов'язково терорист.

Зараз разом із дружиною Омар живе в Нормандії, чоловік продовжує боротися зі стресом, а живопис допомагає йому знайти новий світ всередині себе.

[ + – ] Картини сина Бен Ладена [ + – ] Картини сина Бен Ладена [ + – ] Картини сина Бен Ладена [ + – ] Картини сина Бен Ладена [ + – ] Картини сина Бен Ладена [ + – ] Картини сина Бен Ладена [ + – ] Картини сина Бен Ладена [ + – ] Картини сина Бен Ладена [ + – ] Картини сина Бен Ладена

Нагадаємо, у вересні 2019 року телеканал NBC News повідомив із посиланням на трьох представників адміністрації США, що син терориста Осама бен Ладена та його можливий наступник у терористичному угрупованні "Аль-Каїда" Хамза бен Ладен знайдений мертвим.

Власне Осама бен Ладена ліквідував американський спецназ в його житлі в Пакистані в 2011 році. У 2015 році стало відомо, що його син Хамза вступив у лави "Аль-Каїди" і почав виступати із закликами до атак проти столиць західних країн і до "помсти проти США".

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що сина убитого лідера "Аль-Каїди" Осама бен Ладена Хамзу бен Ладена дійсно ліквідували під час операції США.

Держсекретар США Майк Помпео, виступаючи в Стенфордському університеті в Каліфорнії, заявив, що тільки лідер терористичного угрупування Аль-Каїда Осама бен Ладен вбив більше американців, ніж іранський генерал Касем Сулеймані.