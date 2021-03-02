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Син Бен Ладена став художником і показав свої картини (фото)

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Усама бен Ладен, Аль-Каїда, Омар бен Ладен, син, художник, картини
Фото: thedailybeast.com | Омар бен Ладен

Чоловік зізнався, що подібним чином бореться зі своїми дитячими травмами.

39-річний син засновника "Аль-Каїди" Осама бен Ладена почав займатися малюванням картин.

Як пише Vice, тяга до живопису з'явилася у сина "терориста №1" у семирічному віці, коли він почав малювати коней батька. Одну з картин навіть вивісили в класі школи, де навчався Омар. Він називає це єдиним щасливим моментом дитинства.

Омар бен Ладен розповів, що ніколи не був близький з батьком. Коли йому виповнилося 18 років, він покинув "Аль-Каїду", оскільки, за його словами, не хотів бути терористом.

Видання нагадує, що чоловік неодноразово засуджував теракти 11 вересня 2001 року й відкидав ідеологію "Аль-Каїди". Омар залишив прізвище батька спеціально, щоб довести, що її носій не обов'язково терорист.

Зараз разом із дружиною Омар живе в Нормандії, чоловік продовжує боротися зі стресом, а живопис допомагає йому знайти новий світ всередині себе.

Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена
Картини сина Бен Ладена

Нагадаємо, у вересні 2019 року телеканал NBC News повідомив із посиланням на трьох представників адміністрації США, що син терориста Осама бен Ладена та його можливий наступник у терористичному угрупованні "Аль-Каїда" Хамза бен Ладен знайдений мертвим.

Власне Осама бен Ладена ліквідував американський спецназ в його житлі в Пакистані в 2011 році. У 2015 році стало відомо, що його син Хамза вступив у лави "Аль-Каїди" і почав виступати із закликами до атак проти столиць західних країн і до "помсти проти США".

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що сина убитого лідера "Аль-Каїди" Осама бен Ладена Хамзу бен Ладена дійсно ліквідували під час операції США.

Держсекретар США Майк Помпео, виступаючи в Стенфордському університеті в Каліфорнії, заявив, що тільки лідер терористичного угрупування Аль-Каїда Осама бен Ладен вбив більше американців, ніж іранський генерал Касем Сулеймані.