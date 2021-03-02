Секретную российскую электронику украли с космодрома Байконур

По данным СМИ, украденное российское оборудование было разукомплектовано, а сроки его эксплуатации истекли.

С космодрома Байконур неизвестные украли секретную российскую электронику. Полиция уже проводит расследование.

Об этом рассказали РИА Новости в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в "Роскосмос").

"Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования", – сказал собеседник агентства.

Как сообщает Интерфакс, со стартовой площадки № 110 на космодроме украли детали с драгоценными редкоземельными металлами.

По данным телеканала Рен-ТВ, начальник службы охраны АО "ЦЭНКИ" – "Космический центр "Южный" обратился в полицию с заявлением о пропаже, возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб от пропажи оценили более чем в 5 тысяч рублей (около 2 000 грн). Следы взлома обнаружили еще 19 февраля.

Как рассказали "Ленте.ру" во ФГУП "ЦЭНКИ", украденное секретное российское оборудование было разукомплектовано, а сроки его эксплуатации истекли.

Кроме того, база, установленная в системах, уже не используется в российской промышленности. Знакомый с ситуацией источник издания добавил, что ущерб оценивается как незначительный.

Космодром находится на территории Казахстана, Россия арендует его вместе с городом Байконур до 2050 года. С площадки номер 110 в 1980-х стартовали ракета "Энергия" и корабль "Буран". В 2017 году часть земель космодрома Байконур, которые арендовала Россия, была передана властям Казахстана.