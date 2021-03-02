Секретну російську електроніку вкрали з космодрому Байконур

За даними ЗМІ, вкрадене російське обладнання було розукомплектоване, а терміни його експлуатації минули.

З космодрому Байконур невідомі вкрали секретну російську електроніку. Поліція вже розпочала розслідування.

Про це розповіли РІА Новини в Центрі експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури (входить у "Роскосмос").

"Усі обставини, а також особи, причетні до події, будуть встановлені під час розслідування", — сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляє Інтерфакс, зі стартового майданчика №110 на космодромі вкрали деталі з дорогоцінними рідкоземельними металами.

За даними телеканалу Рен-ТВ, начальник служби охорони АТ "ЦЕНКІ" — "Космічний центр "Південний" звернувся в поліцію із заявою про зникнення, порушена кримінальна справа. Матеріальний збиток від пропажі оцінили більш ніж у 5 тисяч рублів (майже 2 000 грн). Рештки злому знайшли ще 19 лютого.

Як розповіли "Ленте.ру" у ФДУП "ЦЕНКІ", вкрадене секретне російське обладнання було розукомплектоване, а терміни його експлуатації минули.

Крім того, база, встановлена в системах, вже не використовується в російській промисловості. Знайоме із ситуацією джерело видання додало, що збитки оцінюються як незначні.

Космодром знаходиться на території Казахстану, Росія орендує його разом із містом Байконур до 2050 року. З майданчика №110 у 1980-х стартували ракета "Енергія" та корабель "Буран". У 2017 році частина земель космодрому Байконур, які орендувала Росія, була передана владі Казахстану.