В Нигерии освободили 279 школьниц, похищенных накануне с целью выкупа

Первоначально власти сообщили, что из государственной средней школы для девочек в городе Джангебе были взяты в заложники 317 учениц.

Губернатор штата Замфара в Нигерии сообщил, что все 279 школьниц, взятых в заложники вооруженными людьми с целью выкупа в пятницу, 26 февраля, освобождены и находятся в безопасности.

Об этом сообщает The Guardian.

"Мне приятно сообщить об освобождении из плена похищенных школьниц из города Джангебе. Это произошло после того, как мы преодолели несколько препятствий. Я призываю всех благонамеренных нигерийцев радоваться вместе с нами, как и наши дочери", – сказал губернатор Матавалле.

Первоначально власти сообщили, что из государственной средней школы для девочек в Джангебе в пятницу утром были похищены 317 учениц. Однако позже Матавалле, что в заложники были взяты 279 школьниц.

Сообщается, что все они были отпущены похитителями в 4 часа утра по местному времени во вторник.

Родители детей не могли сдержать слез радости.

"Я не могу выразить, какое счастье я испытываю сегодня", – сказал отец одной их бывших заложниц.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари после известия об освобождении школьниц заявил: "Я присоединяюсь к семьям Замфары и праздную с ними освобождение студенток. Пребывание в плену – мучительный опыт не только для жертв, но и для их семей, и для всех нас".

По словам губернатора штата, за освобождение школьниц не пришлось платить выкуп.

"Мы спасли этих студенток, основываясь на взаимопонимании с раскаивающимися бандитами… И сегодня мы получили результат – дети здесь с нами", – сказал Матавалле.

Он также заявил, что примет новые меры по повышению безопасности в регионе, "чтобы такой инцидент никогда не повторился".

Напомним, СМИ сообщали, что в пятницу, 26 февраля, группа вооруженных людей на пикапах и мотоциклах приехала в среднюю школу для девочек в штате Замфара в Нигерии и похитила, по меньшей мере, 300 учениц с целью выкупа.