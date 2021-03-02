У Нігерії звільнили 279 школярок, викрадених напередодні з метою викупу

Спочатку влада повідомила, що з державної середньої школи для дівчаток в місті Джангебе були взяті в заручники 317 учениць.

Губернатор штату Замфара в Нігерії повідомив, що всі 279 школярок, взяті у заручники озброєними людьми з метою викупу в п'ятницю, 26 лютого, звільнені і перебувають у безпеці.

Про це повідомляє The Guardian.

"Мені приємно повідомити про звільнення з полону викрадених школярок з міста Джангебе. Це сталося після того, як ми подолали кілька перешкод. Я закликаю всіх добросовісних нігерійців радіти разом з нами, як і наші дочки", — сказав губернатор Матавалле.

Спочатку влада повідомила, що з державної середньої школи для дівчаток у Джангебе в п'ятницю вранці викрали 317 учениць. Однак пізніше Матавалле заявив, що в заручники взяли 279 школярок.

Повідомляється, що їх всіх викрадачі відпустили о 4 годині ранку за місцевим часом у вівторок.

Батьки дітей не могли стримати сліз радості.

"Я не можу висловити, яке щастя я відчуваю сьогодні", — сказав батько однієї з колишніх заручниць.

Президент Нігерії Мохаммаду Бухарі після звістки про звільнення школярок заявив: "Я приєднуюся до сімей Замфара і святкую з ними звільнення студенток. Перебування в полоні — болісний досвід не тільки для жертв, але і для їх сімей, і для всіх нас".

За словами губернатора штату, за звільнення школярок не довелося платити викуп.

"Ми врятували цих студенток, грунтуючись на взаєморозуміння з бандитами, які каються... І сьогодні ми отримали результат — діти тут з нами", — сказав Матавалле.

Він також заявив, що прийме нові заходи щодо підвищення безпеки у регіоні, "щоб такий інцидент ніколи не повторився".

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в п'ятницю, 26 лютого, група озброєних людей на пікапах і мотоциклах приїхала в середню школу для дівчаток в штаті Замфара в Нігерії і викрала, щонайменше, 300 учениць з метою викупу.