В Нигерии вооруженные люди напали на школу для девочек, похитив 300 учениц

Боевики посадили школьниц в пикапы и увезли их в неизвестном направлении.

Группа вооруженных людей на пикапах и мотоциклах приехала в среднюю школу для девочек в штате Замфара в Нигерии и похитила, по меньшей мере, 300 учениц с целью выкупа.

Об этом сообщает ВВС.

Нападение произошло в пятницу в 01:00 по местному времени в городе Джангеб.

По словам учителя школы, некоторые боевики были одеты в форму правительственных сил безопасности. Они потребовали, чтобы ученицы сели в транспортные средства и увезли их в неизвестном направлении.

Встревоженные родители собрались под зданием школы, некоторые из них отправились на поиски своих детей.

Издание отмечает, что похищение школьников вооруженными людьми с целью получения выкупа в Нигерии случается часто. На прошлой неделе в центральном штате Нигер подобным образом были похищены по меньшей мере 42 человека, в том числе 27 школьников. Все они до сих пор не освобождены.

Напомним, 30 января из плена нигерийских пиратов были освобождены шестеро украинских моряков. Пираты напали на сухогруз Stevia в Гвинейском заливе у берегов Нигерии 16 декабря прошлого года и взяли в заложники его экипаж из восьми человек