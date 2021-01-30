Шестеро украинских моряков освобождены из плена нигерийских пиратов, – Зеленский

Пираты захватили судно 16 декабря у берегов Нигерии. Среди восьми членов экипажа шестеро – граждане Украины.

Шестерых членов экипажа судна Stevia, которые полтора месяца находились в плену у пиратов в Нигерии, освободили в субботу, 30 января. Об этом на своей странице в Instagram cообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав фото.

Все освобожденные – украинцы.

"Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на родину! Спасибо украинским дипломатам и всем, кто был причастен к освобождению наших соотечественников!", – подчеркнул глава государства.

Пираты напали на сухогруз Stevia в Гвинейском заливе у берегов Нигерии 16 декабря прошлого года и взяли в заложники его экипаж из восьми человек. В МИД Украины тогда сообщили, что владельцем судна является албанская компания, поэтому две страны сообща начали действовать, чтобы освободить экипаж.

Напомним, 7 сентября Украину вернулись шестеро моряков, члены экипажа Curacao Trader, которые также были захвачены пиратами у берегов Нигерии, просидев в пиратском плену целый месяц. Известно, что судно шло под флагом Либерии. Когда оно находилось в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, на борт поднялись восемь вооруженных бандитов и взяли в заложники экипаж в количестве 13 человек. Среди моряков были и граждане Украины.